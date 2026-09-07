La Escuela Municipal de Teatro de Zamora estudia poner en marcha masterclass con profesionales de las artes escénicas

La Escuela Municipal de Teatro de Zamora estudiar nuevas fórmulas que permitan ampliar las posibilidades de formación y participación, tras la extraordinaria acogida de la iniciativa que ha agotado las plazas para niños y adultos.

Entre las opciones barajas se encuentra la posibilidad de programar masterclass de manera paralela a las clases ordinarias de la escuela, con profesionales de las artes escénicas y contenidos específicos que complementen la actividad estable. Además, el concejal del Teatro Principal David Gago ha anunciado que "se habilitarán unas plazas exclusivas para los grupos de teatro amateur. Para la gente que ya está enganchada al mundo del teatro y está actuando" de cara a que "puedan reciclarse, aprender, seguir mejorando sus capacidades dramáticas".

La escuela inicia su andadura con una extraordinaria acogida por parte de la ciudad. Desde la apertura del plazo de inscripción el pasado 1 de septiembre, la respuesta ha superado las expectativas y ha permitido completar en muy poco tiempo las plazas disponibles para los grupos infantil y adulto. En estos momentos, únicamente restan algunas plazas libres en el grupo de adolescentes, dirigido a jóvenes de entre 12 y 15 años.

Desde el Ayuntamiento de Zamora y la Escuela Municipal de Teatro agradecen especialmente la confianza y el interés demostrado por las numerosas personas que han solicitado participar en este nuevo proyecto. La elevada demanda confirma el interés existente en Zamora por contar con un espacio estable de formación, aprendizaje y acercamiento a las artes escénicas.

Una vez finalizado el proceso de organización de los grupos, en los próximos días se comunicará directamente a las personas inscritas que han obtenido plaza para el curso 2026-2027, con la información necesaria para el comienzo de las clases.

Plazas disponibles

Las personas de entre 12 y 15 años interesadas en ocupar las últimas plazas disponibles en el grupo de adolescentes todavía pueden solicitar su inscripción a través del correo electrónico escueladeteatro@zamora.es, indicando nombre completo, edad y teléfono de contacto.

La excelente respuesta obtenida en su primera convocatoria no solo permite que la Escuela Municipal de Teatro comience su primer curso prácticamente al completo, sino que abre la puerta a ampliar progresivamente su actividad y generar nuevas oportunidades de formación escénica en la ciudad.