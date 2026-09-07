Música
La banda francesa Damantra abre la programación de la Cueva del Jazz
La sala zamorana ofrece una de las tres oportunidades para verles en vivo en gira por España
La Cueva del Jazz en vivo inicia la temporada de conciertos con el potente directo de la formación Damantra.
Originarios de Toulouse y formados en 2018, el cuarteto francés Damantra se ha consolidado como una de las propuestas más electrizantes del revival psicodélico europeo.
Con el reciente lanzamiento de su álbum “Better Off This Way”, que ahora presentan en una gira por España, la banda apuesta por una producción grabada a mano, donde incluso los instrumentos y amplificadores han sido modificados para capturar la imperfección orgánica de las cintas de los años setenta.
Asiduos en la escena española
El grupo ha efectuado más de 120 conciertos en Francia y España, en salas como La Boule Noire, Le Bikini, Paloma o Le Moloco, compartiendo cartel con Kokomo. Por el camino se suman al proyecto Philippe Berteaux, manager, Odeva, editorial, y los agentes Muzivox y Lestrato Rock.
El concierto de Zamora supone una de las tres oportunidades para verles en directo en su gira por España.
Entradas
La cita en La Cueva del Jazz será el jueves 10 de septiembre a partir de las 21.00horas con entrada anticipada física de 10 euros, anticipada online de 10,25 euros en Entradium, y en taquilla de 12.00 euros.
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