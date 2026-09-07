Atropellan a una mujer en la carretera de la Aldehuela, en Zamora
La mujer se encuentra consciente
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O. C.
A las 21.22 horas de la noche de este lunes, atropellaban a una mujer de 50 años en la carretera de la Aldehuela, en Zamora.
La herida estaba consciente, pero requirió atención médica tras ser arrollada por un turismo a la altura del Punto Limpio.
Hasta el lugar se han desplazado la Policía Local y Nacional y una unidad de Emergencias Sanitarias - Sacyl para socorrer a la mujer.
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