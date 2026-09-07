Atropellan a una mujer en la carretera de la Aldehuela, en Zamora

A las 21.22 horas de la noche de este lunes, atropellaban a una mujer de 50 años en la carretera de la Aldehuela, en Zamora.

La herida estaba consciente, pero requirió atención médica tras ser arrollada por un turismo a la altura del Punto Limpio.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se han desplazado la Policía Local y Nacional y una unidad de Emergencias Sanitarias - Sacyl para socorrer a la mujer.