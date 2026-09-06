Zamora ayuda a que una enfermedad rara de la sangre encuentre un fármaco para su tratamiento

El Complejo Asistencial de Zamora de Sacyl ha participado en un estudio que certifica la eficacia de un nuevo fármaco para una enfermedad rara hematológica.

Junto al centro zamorano, en el estudio han participado otra veintena de hospitales, entre ellos los de Burgos, León y Segovia, y los resultados de la investigación, liderada por el hematólogo burgalés Tomás José González López, se han publicado recientemente en la revista "Advances in Therapy", según informa la agencia EFE.

El estudio analiza la efectividad y seguridad de este medicamento cuando se emplea como segunda o tercera línea de tratamiento, una estrategia sobre la que existía todavía escasa evidencia en condiciones reales de práctica clínica. Los investigadores estudiaron a 72 pacientes adultos tratados con fostamatinib en España y observaron que el 83% logró una respuesta al tratamiento, mientras que el 65% alcanzó una respuesta completa. Además, el tiempo medio para comenzar a recuperar niveles adecuados de plaquetas fue de apenas diez días y medio.

La púrpura trombocitopénica inmune (PTI) es una enfermedad autoinmune en la que el propio organismo destruye las plaquetas, células fundamentales para la coagulación sanguínea. Esta situación incrementa el riesgo de hemorragias y puede provocar desde pequeños sangrados cutáneos hasta complicaciones más graves.

Eficaz y seguro

Fostamatinib actúa bloqueando una proteína denominada tirosina quinasa esplénica, implicada en el proceso por el que el sistema inmunitario elimina las plaquetas. El medicamento ya había demostrado eficacia y seguridad en pacientes con PTI, aunque hasta ahora la mayor parte de la experiencia se concentraba en etapas más avanzadas de la enfermedad.

Según los resultados obtenidos, los pacientes tratados en fases más tempranas también presentan elevadas tasas de respuesta. En concreto, esta alcanzó el 76% cuando el fármaco se administró como segunda línea terapéutica y el 87% cuando se empleó como tercera línea.

Efectos adversos

Los autores destacan además que más de la mitad de los participantes recibieron fostamatinib en monoterapia y que los efectos adversos fueron, en general, leves o moderados.

Los más frecuentes fueron diarrea e hipertensión, mientras que menos de un tercio de los pacientes suspendió el tratamiento por falta de eficacia.

A la vista de estos resultados, el equipo investigador concluye, según señala EFE, que el fármaco ofrece una elevada efectividad y una tolerancia aceptable como segunda o tercera línea de tratamiento en pacientes adultos con PTI, lo que refuerza la posibilidad de adelantar su utilización en la práctica clínica habitual.

La participación en este trabajo de varios centros sanitarios de Castilla y León, entre ellos el de Zamora, sitúa a la comunidad y a la provincia en una investigación que busca mejorar el manejo de una patología poco frecuente pero potencialmente grave, y aporta nueva evidencia clínica para optimizar el tratamiento de los pacientes afectados.