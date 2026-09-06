Fiestas de Septiembre
La Virgen de la Concha recibe el homenaje de Zamora entre flores, música y tradición
Cientos de zamoranos acompañaron a la patrona de la ciudad en su procesión que incluyó la tradicional ofrenda de flores y productos de la tierra
Cientos de personas han participado en la procesión y posterior ofrenda floral y de productos de la tierra a la patrona de Zamora, por parte del Ayuntamiento y de la Junta pro Semana Santa de la capital.
El himno de la Concha, tocado por los músicos de Tradición y Música Popular, anunciaba a los zamoranos la presencia de la Virgen de la Concha en las calles.
La comitiva, integrada por hermanos de la Concha, los mayordomos del año, la directiva de la hermandad que la honra y diversos colectivos oferentes, salió de San Vicente, templo donde recibe culto la imagen mariana, para proseguir por El Riego hacia San Torcuato, calle de Benavente, rumbo a Santa Clara hacia la Plaza Mayor.
Cinco minutos antes de la hora marcada para la ofrenda, comenzaron a sonar las campanas y las gigantillas de Tradición y Música Popular llegaron a los pies del edificio que alberga la Policía Municipal.
La representación de la Cofradía de la Concha avanzó hasta situar la imagen ante el Ayuntamiento de Zamora y comenzó la ofrenda. La primera la realizó la Cofradía de la Virgen del Canto de Toro. Tras ella, los niños de la Concha, Tradición y Música Popular, representantes de la Corporación municipal, de la Junta Pro Semana Santa, de la Comandancia de la Guardia Civil y de la Subdelegación de Defensa.
Posteriormente, entregaron sus presentes, principalmente flores, cofradías de Gloria y Semana Santa de la capital y grupos de águedas, como las de San Frontis, San Lorenzo, San José Obrero o Castronuevo, y agrupaciones de folclore como Coros y Danzas Doña Urraca, Bajo Duero, Alfares de Pereruela, e incluso Capitonis Durii.
El acto, que congregó a un público que se concentró en las zonas de sombra, concluyó con la interpretación de la Jota romera por el músico Luis Antonio Pedraza, mientras integrantes de los grupos de folclore y espontáneos danzaron a los pies de la patrona.
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