Esto es lo que tienes que hacer si te dan estas papeletas de Fromago en los comercios de Zamora

¿Has ido a un comercio de Zamora y te han dado papeletas para Fromago? Si no tienes claro qué hacer con ellas, dónde depositarlas o para qué sirven exactamente, aquí te contamos todos los detalles de esta iniciativa que involucra de lleno a los comercios zamoranos de cara a la gran feria internacional del queso, que cumple su tercera edición:

La campaña se llama "Comercio FROmajo"

Puedes participar hasta el 16 de septiembre depositando las papeletas en los comercios participantes.

depositando las papeletas en los comercios participantes. Hay más de 250 comercios involucrados y los distinguirás gracias a una pegatina que tendrán en sus escaparates.

y los distinguirás gracias a una que tendrán en sus escaparates. Los comercios participantes tendrán una urna en el mostrador para poder depositar las papeletas para el sorteo

para poder depositar las papeletas para el sorteo El sorteo se celebrará el día 17 de septiembre , coincidiendo con la inauguración de Fromago 2026 ( Palacio de La Encarnación, 12.30 horas )

, coincidiendo con la inauguración de Palacio de La Encarnación, 12.30 horas Premios: los participantes podrán obtener uno de los veinte lotes de queso con una selección de cuñas de diferentes queserías de la provincia o veinte entradas dobles para los túneles del queso

B. Blanco García

La campaña cuenta también con un premio para los establecimientos participantes, que recibirán un lote de queso por su generosa participación en la iniciativa. La Asociación de Comerciantes quiere así reconocer la implicación del sector, que convierte su tienda en una parte más de Fromago.

Papeletas de Fromago 2026 / A. O.

La Feria Fromago Cheese Experience de Zamora, que está considerada la mayor feria del queso de Europa con más de 300 expositores de venta que ocuparán un recorrido urbano de más de tres kilómetros en su tercera edición, ha programado más de doscientas actividades con motivo de ese evento quesero que se celebrará en la ciudad del 17 al 20 de septiembre.

La organización de la feria, que promueve la Escuela Internacional de Industrias Lácteas Eilza con la Diputación de Zamora como patrocinador principal, incluye 206 propuestas durante los cuatro días de feria.

ESCENARIOS Los seis escenarios de la feria estarán integrados en plazas y espacios del casco histórico de Zamora, cada uno con el nombre de su patrocinador: Escenario Cobadu, en la Plaza de la Marina

Escenario Can Bech, en el Mirador de Claudio Moyano

Escenario Eilza, en el atrio de la Catedral

Escenario Caja Rural, en la Plaza Mayor

Escenario Troncoso Privée, en el Mirador del Troncoso

Escenario PanFest, en los Jardines del Castillo. * A ellos se suman otros espacios con programación propia repartidos por la ciudad, como la denominada Plaza de la Lana, dedicada a recuperar el oficio de hilandera; el teatro Ramos Carrión, sede de la actividad profesional; o el Palacio de la Encarnación.

Fromago, que puede visitarse gratuitamente, desarrollará a lo largo de las jornadas de celebración catas, talleres, jornadas profesionales, demostraciones de cocina en directo y diversos espectáculos programados en seis escenarios del casco histórico de Zamora y otros emplazamientos de la ciudad. El grueso del programa lo forman las catas, la actividad más característica de Fromago. La mayor parte de las actividades serán de acceso libre hasta completar aforo y algunas de ellas requerirán inscripción previa.

La feria incluirá más de 500 carpas y más de 40.000 metros cuadrados de superficie ferial a lo largo de tres kilómetros de calles de Zamora en los que se instalarán más de 300 expositores y puntos de venta en los que probar y comprar directamente a los elaboradores queseros llegados de distintos países.