El rugido de los clásicos de la serie 3: casi una veintena de BMW demuestran que los coches de antes son para toda la vida

El año que Ángel nació, hace ahora cuarenta años, salió de fábrica un coche alemán que entonces era uno más entre los coches que alcanzaban mayores velocidades pero que con el paso del tiempo se ha convertido en un modelo de culto.

Hoy Ángel es el propietario de ese flamante coche y lo enseña con orgullo a quien se acerca a verlo, como uno más, entre la casi una veintena de vehículos que se han dado cita en la concentración de BMW clásicos de Zamora. Aprovechando que se celebra en su tierra, Ángel ha acudido al evento y ha arrancado y acelerado su vehículo cuando algunos visitantes se lo han pedido, fascinados por el modelo que tiene al volante: un M3 e30.

Lo adquirió hace ya tiempo porque le gustaba el modelo y entonces no costaba lo que vale ahora. Este zamorano admite que "lo cogí para uso diario y para correr, porque de aquellas corría en slalom", un tipo de competición automovilística en el que el conductor debe demostrar su habilidad en un circuito cerrado, intentando hacer el menor tiempo posible, sorteando conos y obstáculos.

Coches clásicos de la mítica serie 3 de BMW, en una concentración en Zamora / Víctor Garrido / Víctor Garrido

"Este coche, ahí donde lo ves, ha ganado carreras de slalom", subraya orgulloso. También pone de relieve las cualidades de los M3, una serie de BMW que destaca por ser "equilibrados, que te valgan para el uso diario y además para poder correr en ciertos momentos que te apetezca".

Novedad en el programa festivo

El suyo es un ejemplo más de los vehículos que se dan cita este fin de semana en la ciudad en la concentración "Zamora la Bien Cercada", una quedada de entusiastas de los modelos e21 y e30 de la mítica serie 3 de BMW que nace con vocación de asentarse en las Fiestas de Septiembre de la ciudad y tener continuidad en próximos años. Los participantes, muchos de ellos llegados de fuera, han aparcado sus coches este domingo por la mañana en el centro de la plaza de Viriato y han tenido oportunidad de recorrer el casco antiguo y conocer las tradiciones de Zamora.

Igual de tradicionales resultan para los aficionados al mundo del motor sus modelos de coche, convertidos en clásicos y que hacen bueno el dicho de que, a diferencia de los de ahora, los coches de antes eran para toda la vida.