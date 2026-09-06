Los Llanos: un polígono industrial de Zamora colmatado, pero con miles de metros cuadrados sin utilizar

Los Llanos se ha quedado obsoleto, pero puede dar aún muchas posibilidades al desarrollo industrial a Zamora con las inversiones que prevé el Ayuntamiento en la urbanización y sobre todo por los cambios que promueven los propios industriales para superar una paradoja básica: el polígono está colmatado, prácticamente no cabe una industria más, pero permanecen sin utilizar miles de metros cuadrados, secuestrados por una normativa anticuada que impide su uso para ampliar naves.

Es uno de los aspectos que pretende corregir la modificación puntual de las ordenanzas reguladoras del plan parcial del sector 9 «Los Llanos», actualmente en información pública, que afectará sobre todo a las parcelas mayores, en torno a 60 consideradas bien de grado 2 (1.500 y cuatro mil metros cuadrados) o de grado 3 (superiores a cuatro mil metros).

Con ribete rojo, las zonas de parcelas con áreas superiores a los 1.500 metros / Modificación de las ordenanzas/LOZ

Existió en su día una previsión para ampliar el polígono de Los Llanos, pero nunca se materializó, debido a que las autoridades de entonces apostaron por el desarrollo de suelo industrial en la zona de Villagodio, donde se proyectó el Cylog, polígono industrial y la conocida como Cúpula de la Tecnología. Sin embargo, Villagodio no salió adelante, pero tampoco se retomó la ampliación de Los Llanos.

Así lo constata el informe que impulsa la asociación de propietarios, inquilinos y empresarios del polígono. “La ampliación del polígono industrial de Los Llanos se aprobó inicialmente en Junta de Gobierno Local del 27 de mayo de 2008. Este Plan Parcial sigue sin desarrollarse tras más de 17 años. Por todo ello, y dado el gran tiempo trascurrido desde que se comenzó la tramitación, no parece probable que se desarrolle en un futuro cercano, con lo que no existe una posibilidad de disposición de nuevo suelo industrial a corto plazo en las cercanías al Polígono Industrial de los Llanos”.

Los empresarios pretenden poder materializar mayor cantidad de la edificabilidad existente correspondiente a las parcelas grado 2 y grado 3 cuando se destine a edificaciones en planta baja (naves industriales) aumentando la superficie máxima ocupable establecida en el planeamiento. Ahora mismo muchas parcelas cuentan con más edificabilidad, pero no en planta baja, que es lo que se necesita, para poder ampliar las naves, sino en las superiores, lo que serviría en todo caso para oficinas.

Según explica el documento, "las parcelas clasificadas como grado 2 y grado 3 tienen asignado un índice de edificabilidad de 0,90 metros cuadrados por metro cuadrado y una superficie máxima ocupable del 60%. La aplicación de estos parámetros implica que solo el 66 % de la edificabilidad se puede materializar en planta baja (uso nave industrial). La única manera de materializar el 33 % de la edificabilidad que resta es construyendo en planta 1º y 2º. Es decir, que el 33% de la edificabilidad de estas parcelas no se pueden dedicar a usos productivos (industriales) sino a administrativos, por ejemplo".

Tras comparar esta normativa con la que rige para La Hiniesta o La Hiniesta ampliación, los promotores proponen flexibilizar la materialización volumétrica de la edificabilidad existente de las parcelas con grados 2 y 3, permitiendo una superficie máxima ocupable del 75% (igual que la permitida para las parcelas grado 1, las de menos de 1.500 metros cuadrados). Lo cual supondría que el 83,33 % de la edificabilidad se podría materializar en planta baja (uso nave industrial).

Uso deportivo

Hay otros anacronismos, como por ejemplo, que no se permite actualmente el uso deportivo, algo que los industriales pretenden que se cambie al objeto de que se pueda poner en el polígono por ejemplo un gimnasio o pistas de pádel. En las parcelas de grado 3 (las de mayor superficie y con gran industria aislada) el uso deportivo está permitido, mientras que en las de grado 1 y 2 (pequeña, mediana y gran industria) está prohibido. "No parece justificada esta prohibición, puesto que el uso deportivo es compatible con cualquier otro uso urbano (incluidos los industriales) y permitir su implantación en todos los tipos de parcela facilitaría el desarrollo de la actividad económica", argumentan los promotores.

A todo esto se suman otros detalles más técnicos, como el modo para justificar una mayor anchura en la instalación de puertas en los vallados de parcela, la redefinición de estos elementos o la regularización de la situación de los centros de transformación y centros de seccionamiento eléctricos permitiendo en el espacio de retranqueo, sobre rasante, las instalaciones de suministros urbanos homologados por las compañías suministradoras, y bajo rasante las instalaciones soterradas.

"La implantación y desarrollo de las actividades industriales en las parcelas necesita instalaciones (entre otros nuevos centros de transformación para satisfacer mayores demandas energéticas) para su funcionamiento, que con la ordenanza actual no se pueden ubicar en las zonas de retranqueo, a pesar de que los centros de transformación definidos en el Plan Parcial estaban situados en esas zonas. Así se instalaron durante las obras de urbanización y así es como se recibió la urbanización del polígono. Se precisa corregir este punto de la ordenanza para que se permita el emplazamiento de las instalaciones de suministros urbanos en los frentes de las parcelas, con acceso directo desde la vía pública, y así facilitar el mantenimiento a las empresas suministradoras (electricidad, gas, agua…). También para el desarrollo de las distintas actividades industriales, en determinadas ocasiones, se necesitan más de un acceso a las parcelas o de dimensiones mayores de 7 metros, por lo cual debería establecerse un criterio claro para poder justificar su instalación".

También se pretende simplificar las ordenanzas urbanísticas de aplicación en el polígono industrial, ya que hay varios conceptos que ya están regulados en la revisión del PGOU, en otras ordenanzas municipales o en otras normativas de ámbito supramunicipal o que directamente "son innecesarias o improcedentes".

Objetivos

Los objetivos que se pretenden alcanzar son "facilitar el desarrollo y consolidación de las empresas ya ubicadas en el polígono industrial de Los Llanos, que se encuentran en expansión de actividad y que actualmente carecen de suelo donde poder hacerlo en esa localización, por la colmatación del polígono, al permitir materializar en planta baja la edificabilidad existente. El cambio también proporciona mayor diversidad de uso de las parcelas al permitir el deportivo en las clasificadas con los grados 1 y 2".

Además, "facilita la implantación y el desarrollo de los procesos industriales al permitir determinadas instalaciones en la zona de retranqueo y al clarificar los criterios para la instalación de puertas de parcela de grandes dimensiones. Finalmente, facilita y clarifica los criterios de aplicación de las ordenanzas remitiéndolas al Plan General o a otras normativas técnicas".