Las fotografías de la heladería La Valenciana que te llevarán más de 60 años atrás en el tiempo

Hay lugares que no son solo un negocio y que forman parte de la memoria colectiva de los zamoranos. Es el caso de la heladería La Valenciana, que ha compartido una antigua fotografía que a muchos les despertará nostalgia y memoria a partes iguales.

En Zamora, decir La Valenciana es pensar en Semana Santa, en paseos por la avenida de Portugal, en tardes de domingo, en niños con la cara manchada de helado y en varias generaciones eligiendo sabor delante del mostrador. Es, probablemente, la heladería por excelencia de la ciudad conocida en el país entero.

Su historia empezó lejos de Zamora. El origen familiar se remonta a Calabria, en Italia, tierra natal de Vicente Bravo, “El calabrés”. Desde allí, el camino de la familia Bravo llegó primero a Castalla, en el interior de Alicante, antes de encontrar en Zamora el lugar donde convertir un oficio artesanal en una institución popular.

Imágenes antiguas de La Valenciana. / La Valenciana

La siguiente generación, formada por Vicente Bravo Mira y Antonia Durá Monllor, se instaló en Zamora en los años duros de la posguerra. En el barrio de San Lázaro levantaron un pequeño obrador desde el que elaboraban sus helados artesanos. Aquellos primeros productos recorrían la ciudad en los recordados carros, una imagen que forma parte de la memoria sentimental de muchos zamoranos.

Domingo de Ramos de 1960

El crecimiento del negocio y de la propia ciudad llevó a la familia a buscar un lugar fijo. El emplazamiento elegido fue la Avenida de Portugal, en el ensanche zamorano, su sede actual. La fecha quedó marcada en la historia de La Valenciana: Domingo de Ramos de 1960. Junto al local, la familia impulsó también un nuevo obrador en la zona comprendida entre las actuales calles de Príncipe de Asturias y Avenida de Requejo.

Imágenes antiguas de La Valenciana. / La Valenciana

Con el paso del tiempo, La Valenciana no solo consolidó su nombre, sino que se convirtió en parte del paisaje urbano de Zamora. La tercera generación, con Vicente Bravo Durá, supuso un impulso decisivo para modernizar instalaciones y adaptar la heladería a un público cada vez más amplio. La creación de un nuevo obrador en el Polígono de La Hiniesta permitió ganar capacidad, mejorar los tiempos de producción y seguir creciendo sin perder el vínculo con la elaboración artesanal.

Pero si algo explica el cariño de Zamora hacia La Valenciana no es solo la calidad del helado. Es también la personalidad de quienes lo hicieron posible. La pasión por probar sabores, jugar con ingredientes y crear fórmulas propias se mezcló con una forma cercana, simpática y directa de atender al público.

Imágenes antiguas de La Valenciana. / La Valenciana

Nuevos tiempos

El siglo XXI trajo nuevos tiempos, nuevos gustos y nuevas necesidades. La nueva generación ha continuado el trabajo familiar con el mismo objetivo y nuevos retos: en 2014 nació Valenciana Shock, en la calle Renova, muy cerca de la Plaza Mayor, con un concepto novedoso para Zamora. Allí conviven las cremas tradicionales con batidos, granizados, cafés, frappés, productos de bakery y nuevas propuestas pensadas también para quienes buscan helados sin alérgenos o sin azúcar añadido.