Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Editorial Zamora: política fiscalCentro de datos de IA en Zamora: 500 empleos directosCarril bici en RoalesZamora CF - UD Logroñés
instagramlinkedin

Cuenta atrás para la vuelta el cole: el tiempo que hará el miércoles para que aciertes con la ropa que ponerle a los niños

Evita que a los nervios del primer día se sume que pasen frío o calor por no llevar las prendas adecuadas

Una profesora, el primer día del curso 2025-26, en un colegio.

Una profesora, el primer día del curso 2025-26, en un colegio. / Ferran Nadeu

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Abril Oliva

Ahora sí que sí... la vuelta el cole es inminente. En concreto, los niños de Infantil y Primaria volverán al colegio en Zamora el miércoles 9 de septiembre, y muchas familias ya tienen todo listo para el inicio del curso escolar: mochilas, cuadernos, estuches. Pero, ¿sabes ya qué ropa vas a ponerle? Para eso, no pases por alto la previsión meteorológica de la Aemet para evitar que pasen calor o frío el primer día, lo que puede contribuir a sumar nervios a ese gran día para los más pequeños.

Después de un domingo y un lunes todavía calurosos, con máximas de 35 grados, la previsión apunta a un descenso claro de las temperaturas justo en el arranque del curso.

La jornada del 9 de septiembre estará marcada por una mínima de 14 grados y una máxima de 25, por lo que el regreso a las aulas llegará con un ambiente mucho más llevadero. Será, además, uno de los días más frescos de la semana, con una caída importante respecto a los 31 grados previstos para el martes y los 35 del lunes.

El tiempo en Zamora durante los próximos días.

El tiempo en Zamora durante los próximos días. / Aemet

La previsión también introduce algo de inestabilidad. Durante la primera mitad del miércoles aparece una probabilidad de precipitación del 35%, aunque en la segunda parte del día baja al 0%. Es decir, los escolares podrían encontrarse con una mañana más nubosa e incluso con alguna lluvia débil, pero la tarde se presenta ya más tranquila.

El contraste será notable. Este domingo aún se esperan 35 grados, con 33 durante la tarde, y el lunes repetirá con 35 de máxima. El martes llegará el primer cambio, con 31 grados de máxima y una probabilidad de lluvia del 75% en la segunda mitad del día, antes del bajón más claro del miércoles.

Después, las temperaturas volverán a recuperarse ligeramente. El jueves se prevén 28 grados, el viernes 31 y el sábado 30, ya sin probabilidad de lluvia destacada.

Noticias relacionadas y más

La vuelta al cole, por tanto, llegará en Zamora con un tiempo más amable: menos calor, una mañana algo insegura y temperaturas mucho más propias de un inicio de septiembre llevadero que de una prolongación del verano.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por 'abuso de la temporalidad': la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo
  2. ¿Por qué Segovia, Salamanca, León, Burgos y Valladolid tienen dos residencias públicas de mayores y Zamora una? 300 personas se lo preguntan en una concentración
  3. La búsqueda de Nena: una zamorana pide ayuda para encontrar a una antigua compañera de colegio de hace más de 50 años
  4. González Tejada releva a Pulido al frente de la Guardia Civil de Zamora
  5. Enlace nupcial de Gabi y Álex
  6. El teniente Coronel de la Guardia Civil: 'Me voy llorando de Zamora y con tres hijos que se sienten zamoranos
  7. Abandonada lejos del domicilio conyugal: El marido de una víctima de maltrato la deja en la calle y sin su hijo
  8. El Ayuntamiento de Zamora no secundará las concentraciones en apoyo a Ceuta

La Virgen de la Concha recibe el homenaje de Zamora entre flores, música y tradición

La Virgen de la Concha recibe el homenaje de Zamora entre flores, música y tradición

Cuenta atrás para la vuelta el cole: el tiempo que hará el miércoles para que aciertes con la ropa que ponerle a los niños

El rugido de los clásicos de la serie 3: casi una veintena de BMW demuestran que los coches de antes son para toda la vida

El rugido de los clásicos de la serie 3: casi una veintena de BMW demuestran que los coches de antes son para toda la vida

Zamora se rinde a su patrona, la Virgen de la Concha: así ha sido la ofrenda floral y de productos de la tierra

Flores y productos de la tierra para la patrona de Zamora: todos con la Virgen de la Concha

Las fotografías de la heladería La Valenciana que te llevarán más de 60 años atrás en el tiempo

Esto es lo que tienes que hacer si te dan estas papeletas de Fromago en los comercios de Zamora

Zamora ayuda a que una enfermedad rara de la sangre encuentre un fármaco para su tratamiento

Tracking Pixel Contents