Cuenta atrás para la vuelta el cole: el tiempo que hará el miércoles para que aciertes con la ropa que ponerle a los niños

Ahora sí que sí... la vuelta el cole es inminente. En concreto, los niños de Infantil y Primaria volverán al colegio en Zamora el miércoles 9 de septiembre, y muchas familias ya tienen todo listo para el inicio del curso escolar: mochilas, cuadernos, estuches. Pero, ¿sabes ya qué ropa vas a ponerle? Para eso, no pases por alto la previsión meteorológica de la Aemet para evitar que pasen calor o frío el primer día, lo que puede contribuir a sumar nervios a ese gran día para los más pequeños.

Después de un domingo y un lunes todavía calurosos, con máximas de 35 grados, la previsión apunta a un descenso claro de las temperaturas justo en el arranque del curso.

La jornada del 9 de septiembre estará marcada por una mínima de 14 grados y una máxima de 25, por lo que el regreso a las aulas llegará con un ambiente mucho más llevadero. Será, además, uno de los días más frescos de la semana, con una caída importante respecto a los 31 grados previstos para el martes y los 35 del lunes.

El tiempo en Zamora durante los próximos días. / Aemet

La previsión también introduce algo de inestabilidad. Durante la primera mitad del miércoles aparece una probabilidad de precipitación del 35%, aunque en la segunda parte del día baja al 0%. Es decir, los escolares podrían encontrarse con una mañana más nubosa e incluso con alguna lluvia débil, pero la tarde se presenta ya más tranquila.

El contraste será notable. Este domingo aún se esperan 35 grados, con 33 durante la tarde, y el lunes repetirá con 35 de máxima. El martes llegará el primer cambio, con 31 grados de máxima y una probabilidad de lluvia del 75% en la segunda mitad del día, antes del bajón más claro del miércoles.

Después, las temperaturas volverán a recuperarse ligeramente. El jueves se prevén 28 grados, el viernes 31 y el sábado 30, ya sin probabilidad de lluvia destacada.

La vuelta al cole, por tanto, llegará en Zamora con un tiempo más amable: menos calor, una mañana algo insegura y temperaturas mucho más propias de un inicio de septiembre llevadero que de una prolongación del verano.