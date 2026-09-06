Ass Ndiaye, senegalés fundador de Ballet Jammu: "El canto ayuda a quitar el racismo, en la calle puede que ni te saluden, pero bailando todo el mundo se acerca a tí"

Ass Ndiaye es uno de los integrantes de Ballet Jammu que ha llenado de ritmo la plaza de Sagasta durante el taller de danza en la calle del Festival Internacional de Folklore de Zamora. Además de poner el ambiente africano y demostrar su maestría al toque de bombos y tambores, Ballet Jammu ha acercado los bailes tradicionales de Senegal a la ciudad del Duero a través coreografías que toman también pasos de la danza contemporánea. El grupo se fundó hace 18 años en un barrio marinero de Dakar con niños de la calle que hoy son grandes bailarines.

¿Cómo está siendo la gira que les ha traído a España y este fin de semana a Zamora?

Llevamos de gira desde el mes de julio y hemos estado en Burgos, Murcia, Segovia y otros lugares de España y Portugal. Hemos comprobado que la gente es muy buena y en Zamora se han mostrado especialmente acogedores y eso para nosotros es muy bonito. Nos ha gustado mucho la ciudad.

¿Qué significa Jammu, vuestro nombre?

Significa paz y nos lo pusimos porque siempre venimos con la paz, que es una de las cosas más importantes de la vida junto con al unión. Creo que en la vida, en el mundo hay para todos y cuando mueres tú dejas aquí todo y es otro el que tiene que venir. Entonces, el mundo es grande y abogamos por unirnos porque el mundo es compartir.

¿Qué intentan transmitir con sus bailes?

La cultura, que es lo importante, y el mensaje de que en el arte, en el baile, el artista no tiene raza, es artista. Con los instrumentos y con el canto todo el mundo se junta, todos se unen rápido y comparten porque vivimos en el mismo mundo. Ese es el mensaje.

¿Cuáles son las raíces de las tribus de Senegal de las que beben ustedes en sus bailes?

Nosotros las raíces las tenemos en el canto y en el baile. Hay gente que no tiene nada, pero lo que no le falta es la cultura y el baile y con ellos se une todo, se olvida el hambre y la guerra, te quita los problemas y cuando bailas no piensas en el resto de cosas, por lo que cuanto más bailas, más felicidad, es lo mejor que hay.

¿Echando mano del nombre del grupo, puede constituir también el baile un antídoto contra la guerra?

Sí, con el baile ya se quita la guerra, se te quita el problema y se quita todo. El baile y el canto es lo mejor que hay en el mundo.

¿Festivales como el de Zamora pueden contribuir, por la mezcla de culturas, a combatir el racismo y la xenofobia?

Sí, eso pienso, porque la cultura une y con el baile y el canto se quita el racismo y la xenofobia. Tú puedes verme en la calle y ni me saludas, pero ahora, bailando, todo el mundo se acerca a ti y te habla, eso es importantísimo.

¿Cuántos bailarines de Jammu han acudido al festival de Zamora?

Hemos venido trece, aunque somos más en el grupo.

¿Cómo nació Ballet Jammu en un barrio de marineros de Dakar, la capital senegalesa?

Fue en el año 2008 cuando formé el grupo con chicos que bailaban en la calle, otros que trabajaban, algunos que estaban huérfanos o sin hogar. Yo formé a esos chicos de la calle para crear un ballet que tiene un nombre tan bonito como el de la paz.

¿Cuántos integrantes forman Ballet Jammu?

Aunque no han podido venir todos, en Senegal el grupo está formado actualmente por sesenta y pico personas.