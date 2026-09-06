Andrés González Bellido, psicólogo e investigador de la Universidad de Barcelona: "El cuidado de las personas es el objetivo de la educación"

Orientado a mejorar la integración escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no violencia, con la participación directa de los principales beneficiados, los alumnos, el proyecto TEI (siglas de Tutorías Entre Iguales) comenzó a desarrollarse a finales de los años noventa y se ha expandido ya a más de tres mil colegios e institutos. Su promotor, Andrés González Bellido, psicólogo, catedrático e investigador de la Universidad de Barcelona, ha estado en el colegio Corazón de María, que se convertirá en el primer centro en poner en marcha este programa, con resultados más que comprobados.

¿En qué consiste el programa TEI?

Es un programa de mejora de la convivencia que tiene como objetivo hacer una prevención de violencia y acoso escolar en los centros educativos, tanto de Infantil y de Primaria como de Secundaria.

¿Cuáles son las bases teóricas de este proyecto educativo?

Tiene tres bases importantes, como son la educación emocional, la teoría ecológica de los sistemas de Bronfenbrenner y la psicología positiva y el optimismo. Todo ello, envuelto en los últimos avances de la perspectiva de la neurociencia de Damasio y Richard Davidson, en la que se señala que los procesos de aprendizajes en valores, emociones y, sobre todo, conductas, se producen por reproducción de modelos, por el ejemplo, y no por el desarrollo de procesos cognitivos. Esto significa que no se trata de lo que sepamos, sino que es cuestión de que lo hagamos. Es importante saber, pero es fundamental saber hacer.

¿En qué lugares está ya implantado, con éxito, el programa?

Actualmente, es el programa de referencia en España y está implantado en más centros educativos que casi todos los demás programas que existen. A nivel de cifras, estamos en más de 3.000 centros educativos, se ha hecho una formación directa de unos 150.000 profesores y trabajamos sobre cuatro millones de alumnos. A nivel mundial, seguramente sea el primer programa desde estas tres perspectivas o, al menos, uno de los primeros. Está en una decena de países europeos y americanos y algo que considero fundamental: es el único programa que tiene evidencias científicas por investigadores de cinco universidades diferentes.

¿Cuándo se detectó que se necesitaba un programa de estas características?

Nace de una demanda que nos llegó a finales de los noventa por parte de un centro de Barcelona, en la que nos pedía una intervención por una situación de acoso en un centro educativo. Comenzamos a trabajar en ello a finales del 98 y se empezó a implementar en centros educativos a partir de 2002. Durante los tres años de estudio que realizamos un grupo de psicólogos, principalmente, nos dimos cuenta de que la tutorización entre iguales se considera el mejor método para trabajar emociones y valores con esta perspectiva. Y eso es lo que hace este proyecto, unas tutorías entre iguales.

Los datos sobre violencia urgen una intervención y la administración que no lo vea, está ciega

Las situaciones de acoso, ¿se han incrementado en los últimos años en las aulas o es que ahora se han convertido en una preocupación real a la que se le quiere dar solución?

La situación no ha cambiado tanto. Tenemos unos datos que urgen una intervención y la administración que no lo vea así es que está ciega y se lo tiene que hacer mirar. Las estadísticas nos dicen que, orientativamente, el nivel de incidencia de la violencia y el acoso escolar en centros educativos está sobre el 10-12% en el caso de Secundaria, en el mejor de los casos, y sobre un 15% en el caso de Primaria. Pero el proceso de prevención se debe de hacer en Infantil, con la generación de conductas saludables. Y es que, según la OMS, aproximadamente uno de cada cinco alumnos sufre situaciones de violencia y acoso escolar. La estadística es un referente que nos dice que no hay derecho para que haya esta proporción de estudiantes que sufre estos problemas y no tengamos estructurados ni desarrollados programas de prevención específicos.

¿Es clave que los alumnos se sientan implicados en el proyecto para conseguir los objetivos programados?

La convivencia la construimos cada día y una convivencia que no tiene en cuenta a los que conviven, no tiene sentido. La educación es comunidad y la escuela educa, el profesorado educa, pero también la familia y el entorno. Pero los grandes protagonistas del proceso de educación y de convivencia no son ellos, sino el alumnado. Así que, sí, el objetivo es que construya esa convivencia en su día a día y se dé cuenta de que es el gran beneficiado del proyecto. Es cuestión de incluir la convivencia como el aspecto más importante del proceso educativo.

Después de esa primera intervención en aquel centro de Barcelona a finales de los años noventa, ¿qué resultados se han podido observar con este programa?

En 2017 se realizó un estudio entre la Universidad de Alicante y la Politécnica de Cataluña que se publicó en una de las revistas de mayor impacto en educación a nivel mundial. Sus datos señalaban que, durante el primer año, disminuye un 28% las conductas de agresión verbal y un 54% las agresiones físicas. También disminuyen un 18% y un 28% las conductas de ciberacoso, tanto en agresores como en víctimas y, sobre todo, se incorpora un aspecto fundamental, que son los síntomas de salud mental. Actualmente, el nivel de incidencia sobre salud mental ha aumentado en España sobre un 25%, que es una verdadera barbaridad. España es el primer país en diagnóstico de problemas de salud mental. Por otra parte, aumenta el desarrollo de autoestima un 8%, que es el mayor factor de protección sobre violencia y acoso escolar. Y disminuyen un 18% los síntomas de ansiedad y un 40% los de predepresión y depresión.

La prevención debe iniciarse ya en Infantil, con la generación de conductas saludables

El colegio Corazón de María será el primero de Zamora en implantar el programa TEI. ¿Qué es necesario para ponerlo en marcha?

Algo fundamental, que debería ser prioritario. El objetivo fundamental de la educación es el cuidado de las personas. Porque si uno no está bien, se complica tremendamente su aprendizaje. Hemos de tener en cuenta que el nivel de incidencia puede llegar a uno de cada cinco o seis alumnos. Por lo tanto, cuando un centro tiene claro que la ética del cuidado es el objetivo fundamental de la educación, lo pone en marcha. Y no se necesita nada más ni nada menos que se haga la formación de todo el profesorado del centro, donde se entregan los materiales para la posterior formación del alumnado y de las familias, de los monitores y del personal administrativo. Es trabajar en educación desde un concepto de comunidad, además de tener muy claro que las personas son el objetivo de la educación. La instrucción y el aprendizaje son necesarios, por supuesto, pero hemos de poner los baluartes que faciliten que esto se produzca, para que la escuela sea un espacio seguro. El poner como prioritario en la educación trabajar la convivencia creo que es un gran acierto del sistema educativo y, en este caso, del Colegio Corazón de María.

Los profesores están más que acostumbrados a la formación continua, pero, ¿cómo reciben los alumnos esa formación extra, más allá de los conocimientos curriculares?

Un preadolescente y adolescente necesitan ser protagonistas de su vida. Por tanto, cuando a ellos les das la oportunidad de serlo, están encantados de tomar las riendas. Por eso, es importante que el gran protagonista de la convivencia sea el alumnado y aquí hemos dejado que lo sea. Lo más importante es que él decida no solamente los procesos, sino el desarrollo de lo que quiere hacer. Y que cuando estemos trabajando sobre convivencia, se le pregunte cómo cree que se debe mejorar y cómo puede participar.

Las familias también forman parte importante de este proceso, ¿en qué sentido?

Cuando empieza el curso, se hacen las primeras reuniones para ese programa de formación de las familias, donde se trabajan tres aspectos fundamentales. Primero, saber qué es la violencia y el acoso escolar, porque no toda la violencia es acoso. Después, se le explica qué es el programa TEI y cómo se implementa en el centro. Y, por último, qué se puede hacer desde la familia en prevención en casa, en combinación o conjuntamente con el centro educativo y también a nivel social.

Andrés González Bellido en el Corazón de María. / Lucas Anta / LZA

¿Son un actor importante?

Creo que la implicación de la familia en los procesos de prevención es fundamental. Junto con el colegio, son los dos pilares principales del desarrollo de nuestros grandes tesoros, que son los alumnos y nuestros hijos.

Cuando comenzaron, a finales de los 90, no existía ni Internet ni las redes sociales. Con ellos llegó una nueva forma de acoso. ¿Es más complicado combatirlo en el mundo virtual?

La incorporación de las nuevas tecnologías ha influido muchísimo. Es una variable más del proceso de acoso. Pero no se trata de un acoso diferente, porque una persona que insulta o maltrata de manera presencial, lo hará también en redes. Y si, como norma general, ya no lo hace, será así en estos dos ámbitos. Por lo tanto, hay que trabajar la prevención en estas conductas que hacen daño. La incorporación del anonimato aparente que tienen todos los procesos en redes hace mucho daño y parece que es un mundo selvático, donde cada uno puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Por lo tanto, hay que trabajar el aspecto de redes y de todas las plataformas dentro del proceso del respeto. En el programa se han incorporado todos estos elementos nuevos que en el año 2002 en materia de violencia y acoso escolar antes no existían, pero la forma de trabajarlo es proporcional.

La implantación de la Tutoría Entre Iguales ha traspasado fronteras. ¿Existen diferencias a la hora de aplicar el programa en los distintos países?

En aspectos generales, este tipo de violencia es similar en todos los lugares, pero hay matices de contextualización. Por ejemplo, la sociedad de México es muchísimo más violenta que la española y se tiene asumido que esa violencia es intrínseca y que forma parte del paisaje diario, desde la perspectiva social. Por lo tanto, el programa TEI, cuando se aplica allí, se ha de contextualizar al entorno donde está. Ahora acabamos de hacer la implementación en Brasil y ocurre algo semejante. Están acostumbrados a que la forma de solucionar los problemas, a grandes rasgos, es la violencia. Y aquí hay que añadir los problemas de discriminación por el color de la piel o el lugar de residencia. Estos países, junto a otros como Argentina, Chile o Uruguay, tienen características de contextualización diferentes.

¿El programa TEI es extrapolable a la sociedad en general?

Ya existen las ciudades TEI. Actualmente, trabajamos en medio centenar, desde Gijón hasta Santander, Málaga o Cádiz. El 75% de las poblaciones desarrolla el programa en Infantil, Primaria y Secundaria, se hace la formación de las familias, de los monitores que están en centros educativos y de entrenadores deportivos. El objetivo es trabajar el concepto de prevención en entornos que son educativos, pero trasladables al ámbito social.

Así que el proyecto TEI puede seguir creciendo y creciendo.

Está la anécdota de que en Suiza no hay papeles en la calle, pero no es porque haya muchas papeleras, que no las hay, ni porque haya muchos vigilantes que ponen multas o muchos barrenderos limpiando cada día, que tampoco. Lo que hay son muchos ciudadanos que no tiran esos papeles al suelo. Cuando esta mentalidad forma parte del clima y la cultura de un centro o de un entorno, ya no hay vuelta atrás, porque se ha integrado. Y eso es lo que pasa con nuestro programa y la clave de su éxito.