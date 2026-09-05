Zamora resiste el envite de la despoblación con el mantenimiento del alumnado para el curso 2026-2027

Aunque la pirámide poblacional de Zamora adolece de una base que se estrecha año tras año por la bajada de la natalidad, el número de estudiantes parece resistir, todavía, de cara al nuevo curso 2026-2027. Según los últimos datos de la Consejería de Educación, la provincia tiene matriculados a 19.059 alumnos, lo que supone una leve caída del 1,17% con respecto al año anterior, una tendencia que también se puede apreciar en el conjunto de Castilla y León, aunque la reducción es de un insignificante 0,07%, pasando de los 348.997 estudiantes en el 2025-2026 a los 348.756 que se esperan en las aulas de la comunidad este septiembre.

Por provincias, algunas han llegado incluso a registrar un leve repunte. Es el caso de León, un 0,40% más para alcanzar los 59.494 alumnos; Segovia, que pasa de 24.308 a 24.356 estudiantes, gracias al 0,20% de aumento y Soria, con el crecimiento más alto de toda la región, un 0,48%, para alcanzar los 13.917 matriculados. Por su parte, las bajadas más altas de Castilla y León se dan en Ávila (-1,72%) y Salamanca (-1,61%).

En total, más de 405.000 estudiantes comienzan el curso 2026-2027 en Castilla y León, que arranca con la mayor plantilla docente de su historia, con 37.074 profesores, 551 más que el curso anterior. De ellos, 29.318 desarrollan su labor en centros públicos y 7.756 en centros concertados. El mayor incremento se produce en la enseñanza pública, que incorpora 498 nuevos docentes.

La solidez del sistema educativo

La consejera de Educación, María Pardo, presentó las principales cifras y novedades de un curso marcado también por el crecimiento de la escolarización gratuita de 0 a 3 años, la expansión de la Formación Profesional y el impulso al bienestar educativo como una de las prioridades de la política educativa de la Junta.

“Castilla y León afronta el nuevo curso desde la solidez de un sistema educativo de referencia y con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de la calidad educativa, la equidad y la empleabilidad. Las nuevas medidas combinan el refuerzo de los aprendizajes esenciales y de los profesionales con la innovación, la atención personalizada y el bienestar de toda la comunidad educativa”, aseguró la nueva consejera. La simplificación administrativa y la reducción de la burocracia serán también prioridades para avanzar “hacia una administración educativa más ágil y permitir que los centros y sus profesionales dediquen más tiempo a su labor educativa”, añadió.

En este sentido, este curso habría 551 docentes adicionales, hasta alcanzar una plantilla de 37.074 profesionales, a los que se suma el personal laboral que atiende al alumnado con necesidades educativas especiales, con 190 efectivos más, hasta alcanzar los 1.094 trabajadores. Los técnicos de Educación Infantil crecen también en 32 efectivos, hasta situarse en 538.

Este curso, además, se incorporan nuevas mejoras acordadas con las organizaciones sindicales, tanto retributivas como en las condiciones de trabajo del profesorado, entre ellas un complemento económico por el desempeño de las tutorías y la reducción progresiva del horario lectivo para los docentes mayores de 55 años.

La consejería presumió de una reducción de la tasa de interinidad, con un 9,40% para los maestros y un 17,81 % para el resto de cuerpos. Los procesos de adjudicación han permitido, además, cubrir prácticamente el 100 % de las plazas de maestros y el 96,56 % del resto de cuerpos.

De cero a tres años

Por otra parte, la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil continúa consolidándose. Este curso se prevé alcanzar cerca de 23.700 alumnos, casi un 8 % más, “extendiendo las oportunidades educativas desde las primeras edades y facilitando la conciliación de las familias”, destacó Pardo. En el caso de Zamora, se reparten los 35 centros que ofrecen esta enseñanza entre 22 públicos y 13 privados, con un total de 1.341 menores beneficiándose de esta primera enseñanza, repartidos entre 144 bebés hasta el año, otros 480 alumnos entre uno y dos años y, la mayor cifra, 717 que tienen entre dos y tres años.

María Pardo, en el centro, en la Consejería de Educación. / Ical

La Formación Profesional continúa también su crecimiento y superará este curso los 51.000 estudiantes, un 2% más que el pasado año. La Junta amplía y diversifica su oferta con nuevas titulaciones vinculadas a sectores con demanda laboral y capacidad de crecimiento. En el caso de Zamora, los nuevos estudios pasan por el grado superior de Agencia de Viajes y Gestión de Eventos y el de Gestión de Alojamientos Turísticos, ambos en el CIFP Ciudad de Zamora; el curso de especialización sobre Inteligencia Artificial y Big Data en el IES Claudio Moyano o el grado superior de Artes Plásticas y Diseño con especialidad en Ilustración, dentro de las enseñanzas artísticas que se imparten en la Escuela de Arte y Superior de Diseño.

Atención al bienestar educativo

El curso 2026-2027 supondrá un nuevo impulso a las políticas de bienestar. Castilla y León cuenta con una Dirección General específica de Bienestar Educativo orientada a mejorar el bienestar emocional y la convivencia escolar y a reforzar la prevención del acoso, la inclusión, la salud mental y el uso responsable de la tecnología.

La consejería desplegará además una línea específica de educación emocional dirigida al alumnado, profesorado y familias, con iniciativas como el Programa por el Buen Trato y el Bienestar en Primaria, Biblioterapia, el Programa PAR frente al acoso, La Roca o el Programa MÁS sobre mentalidad de crecimiento. El profesorado contará con el Proyecto de Innovación Educativa, Creatividad y Emoción y las familias dispondrán de acciones formativas y talleres de bienestar emocional. Además, Escuelas Saludables alcanzará los 120 centros y se reforzará el bienestar digital como línea estratégica de formación.

Obras en marcha

En el apartado de obras, la Junta mantiene una amplia cartera de construcción y ampliación de infraestructuras educativas en toda la comunidad. Entre los principales proyectos figura el Conservatorio Profesional de Música de Zamora, que tiene prevista una inversión de más de 16 millones de euros, la más importante en obra nueva, solo por delante de los diez millones que se invertirán en otro conservatorio, el de León.

A estas grandes actuaciones se suma una inversión récord de 26,1 millones de euros en 2026 para obras de reforma, mejora y sustitución, con más de 370 actuaciones distribuidas por toda Castilla y León y especial incidencia en el medio rural y de las que la provincia será beneficiara de casi dos millones de euros. Otros 1,6 millones corresponden a los convenios con las diputaciones provinciales para mejorar los colegios rurales.

En el caso de Zamora, se desarrollarán seis actuaciones de obras descentralizadas, con un importe total de 2.065.134 euros. La mitad se invertirá en este 2026, destacando trabajos importantes como la construcción del comedor, cocina y aseos en el CEIP Fernando II de Benavente o la construcción de un nuevo gimnasio en el CEIP La Viña de la capital.

Igualdad educativa

Por último, la Junta mantiene los servicios y ayudas “que permiten garantizar la equidad del sistema educativo con independencia de la situación económica de las familias o de su lugar de residencia”. Como ejemplos, el programa Releo+, que este curso contará con 16 millones de euros y beneficiará alrededor de 100.000 alumnos; los 55 millones para transporte escolar, repartido en 2.136 rutas y casi 37.000 estudiantes, o los 545 comedores escolares, que contarán con un presupuesto cercano a los 20 millones y atenderán a unos 54.000 usuarios.

La atención al medio rural seguirá siendo una seña de identidad del modelo educativo de Castilla y León. La flexibilización de las ratios permitirá mantener abiertas, según las previsiones actuales, 30 unidades con solo tres o cuatro alumnos, garantizando que el lugar de residencia no limite el acceso a una educación de calidad y contribuyendo al mantenimiento de servicios esenciales en los pueblos.

María Pardo subrayó que “todas estas medidas persiguen que ni el lugar de residencia ni la situación económica de una familia condicionen las oportunidades educativas de sus hijos”, agradeciendo el trabajo de docentes, equipos directivos y del conjunto de profesionales que hacen posible el comienzo del curso en todos los centros de Castilla y León.