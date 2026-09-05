Comercio
Reabre el kiosco de Naranja, punto de venta de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA
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L. O. Z.
La joven Débora Cuba Calatayud reabre desde este sábado el kiosco De Naranja, en el número 1 de la calle Arapiles, justo en la zona de Cuatro Caminos. Será punto de venta exclusivo de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, además de ofrecer otros muchos productos a sus clientes, como el pan de pueblo.
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