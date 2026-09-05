Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones en Jesús Nazareno de Zamora: dos candidaturasVuelta al cole en Zamora: alumnado en el curso 2026-2027Jornadas de Magia de ZamoraFestival Internacional de Folclore en Zamora
instagramlinkedin

Comercio

Reabre el kiosco de Naranja, punto de venta de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

Emprender en tiempos difíciles

Reabre el kiosco &quot;Denaranja&quot;, punto de venta de LA OPINIÓN-EL CORREO

Reabre el kiosco "Denaranja", punto de venta de LA OPINIÓN-EL CORREO / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. O. Z.

La joven Débora Cuba Calatayud reabre desde este sábado el kiosco De Naranja, en el número 1 de la calle Arapiles, justo en la zona de Cuatro Caminos. Será punto de venta exclusivo de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, además de ofrecer otros muchos productos a sus clientes, como el pan de pueblo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents