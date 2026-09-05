¿Pero no iba a llover en Zamora? Giro radical en la meteorología para este fin de semana

Pero... ¿no iba a llover en Zamora? Hace unas horas la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología hablaba de lluvia abundante. Hoy aparece un 0% de probabilidad. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha equivocado la Aemet? ¿Ha desaparecido la borrasca? ¿Era una falsa alarma? La respuesta es más sencilla y, a la vez, más compleja: las previsiones meteorológicas no son una foto fija, sino un cálculo que se actualiza constantemente.

En episodios de calor, tormentas o chubascos irregulares, el cambio puede ser especialmente brusco. No es lo mismo prever una lluvia amplia, organizada y segura que una precipitación local y dependiente de pequeñas variaciones de temperatura, viento, humedad o formación de nubes. En esos casos, una tormenta puede descargar con fuerza en una zona y dejar completamente seco un punto situado a pocos kilómetros.

La Aemet trabaja con modelos numéricos y sistemas de predicción probabilística. Para calcular la probabilidad de precipitación, se utilizan conjuntos de predicciones que simulan distintos escenarios posibles a partir de pequeñas variaciones en las condiciones iniciales. El sistema del Centro Europeo, por ejemplo, calcula 51 predicciones diferentes y a partir de ellas estima la probabilidad de que se superen determinados umbrales de lluvia.

Por eso, cuando aparece un 90%, no significa necesariamente que vaya a llover con fuerza durante todo el día en cada calle del municipio. Significa que, con la información disponible en ese momento, la probabilidad de precipitación para ese periodo y zona era muy alta. Si unas horas después los nuevos datos muestran que la nube, la tormenta o la línea de inestabilidad se desplaza, se debilita o queda más al norte o más al sur, la probabilidad puede bajar de golpe. En Zamora esto se nota mucho en situaciones de tormenta de verano. La previsión puede marcar lluvia para la tarde porque la atmósfera reúne ingredientes favorables: calor acumulado, algo de humedad, viento y posibilidad de desarrollo nuboso. Pero si finalmente falta uno de esos ingredientes, o si la tormenta se forma en otra comarca, el pronóstico cambia.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El tiempo en Zamora este fin de semana

Zamora encara este sábado 5 de septiembre con un cambio respecto a las jornadas más sofocantes de los últimos días. El calor sigue presente, pero los termómetros bajan de forma apreciable y la previsión deja una jornada menos extrema, con 21 grados de mínima y 37 de máxima. El aviso amarillo por altas temperaturas desaparece del mapa de previsiones de la Aemet.

La mañana estará marcada por cielos cubiertos o con abundante nubosidad, con 31 grados entre las 6.00 y las 12.00 horas. Durante la tarde, la previsión apunta a 26 grados y una probabilidad de precipitación del 25%, por lo que no se descarta algún chubasco, aunque la lluvia perdería fuerza al final del día, cuando la probabilidad baja al 5% y el termómetro se quedará en torno a los 21 grados.

El domingo continuará el ambiente veraniego, con 18 grados de mínima y 35 de máxima. La madrugada será más fresca, con 17 grados, y durante el día dominarán los claros, con 31 grados por la mañana y 32 por la tarde. La probabilidad de lluvia será baja, del 5% durante la primera mitad del día y del 0% por la tarde y la noche.

La semana de la vuelta al cole

El inicio de la semana mantendrá máximas altas, aunque ya sin los valores extremos de días anteriores. El lunes 7 se esperan 17 grados de mínima y 35 de máxima, con cielos poco nubosos y sin lluvia. El martes 8 llegará un descenso más claro, con 15 grados de mínima y 32 de máxima, aunque aparece una probabilidad de precipitación del 40% en la segunda mitad del día.

La bajada más notable se producirá el miércoles 9, justo el día de la vuelta al cole, cuando la máxima se quedará en 29 grados y la mínima en 16. A partir de ahí, el termómetro volverá a subir ligeramente: 32 grados el jueves 10 y otros 32 el viernes 11, ya con cielos más estables y sin probabilidad destacada de lluvia.