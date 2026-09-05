La gran familia del comercio de San Torcuato de Zamora

El sábado no fue un sábado normal para los comerciantes de San Torcuato. Los establecimientos cobraron actividad mucho antes, había que tener todo preparado. Muchos situaron globos en sus puertas, otros montaron puestos en la calle donde colocaron sus productos y los hubo que optaron por sacar distintas prendas en burros. Todo para vivir de una manera especial la primera Fiesta del Comercio de San Torcuato.

Y en esta primera festividad tuvieron una especial relevancia aquellos que durante décadas regentaron establecimientos que dotaron de actividad esta arteria de la ciudad. A Quince de ellos se les homenajeó. El concejal de Comercio, David Gago, fue llamando a comerciantes ya jubilados o hijos de tenderos históricos, "somos consciente de que se nos queda gente fuera" atestiguó el edil antes del inicio del acto.

Propietarios y familiares de establecimientos emblemáticos de Zamora. / Víctor Garrido / LZA

Por el escenario, colocado enfrente de Moda Re, fueron desfilaron los propietarios o descendientes de Macías Armería, Regalos Losada, Tintorería Colella, Confecciones Tito, Confecciones Garbe-Las Dos américas, Calzados Adolfo, Calzados Ferrero, Frutería Barba, Camisería Hernández, Tabacos Sari, Bazar Jota, Confecciones Polo, Transi la castañera, Calzados García y Frutería La Toresana.

Una gran familia

Carmina Ruiz y su sobrino Germán delante de la tienda familiar cerrada desde hace unos años. / Víctor Garrido

La primera en subir fue María del Carmen Ruiz Martín, para todos Carmina la de La Toresana, que acudió acompañado de su sobrino Germán. Este negocio familiar lo pusieron en marcha sus padres, Germán y Pilar "a ellos se lo debemos todo". "Procedemos de Toro, venían a vender al por mayor en la plaza del Mercado primero con carros y luego con camiones. Mi padre estaba delicado de salud y pusieron la tienda al por menor" rememora. Con verbo ágil añade que por su establecimiento "pasaban todas las clases sociales, y todos eran iguales". Tiene claro que "para nosotros la calle es una gran familia" y ejemplifica que "cuando un vecino se ponía malo, y necesitaba un limón, aunque fuera a las 4 de la mañana venían a por él".

"Cuando un local se cierra es muy difícil que se vuelva a abrir" opina Pedro García que regentó Calzados García durante 40 años tras tomar el relevo de su padre. "Eran momentos en que era la calle más comercial que había e incluso venían de Salamanca y Valladolid a comprar aquí". Este hombre atestigua que llegó a haber "doce zapaterías en la calle, todas con su estilo y vivíamos todos". Sin embargo, la situación comenzó a cambiar con la irrupción de los centros comerciales y la venta on line, aunque la puntilla para muchos "fue todo lo que implica ser autónomo".

Pedro García que regentó Calzados García. / Víctor Garrido

Por la experiencia de los años remarca que "abrir una tienda como la que teníamos cualquier comerciante de antes es ahora prácticamente imposible y los que se están manteniendo es gracias a mucho sacrificio y a las muchas horas de sus propietarios".

Delante del local que albergó su tienda confiesa que representa "una alegría verlo abierto y con actividad" porque San Torcuato tiene "muchos locales vacíos y muchos cerrados".

Santa Clara para pasear, San Torcuato para comprar

"Me espanta ver cuatro o cinco comercios cerrados, dos comercios abiertos, otros tres comercios cerrados... ", enumera Luis González, del mítico Bazar Jota. El empresario comparte que "esta calle fue una auténtica maravilla. Se decía la calle Santa Clara se paseaba, pero donde se compraba era en San Torcuato y en eso el Bazar Jota tuvo mucha culpa porque la gente venía hasta él y si no había lo que quería, luego iban a otros sitios".

Luis González junto a una fotografía del Bazar Jota. / Víctor Garrido

Recuperar el pulso comercial que tuvo esta artería lo ve complejo, pero un punto a favor "sería retomar la costumbre de comprar en ella".

La fiesta también contó con música y con juegos para los más pequeños y no tan niños. Ingredientes muy diversos para dar visibilidad al comercio que tenemos más próximo.