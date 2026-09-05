El Desfile de los Pueblos del Mundo recorre Zamora con trajes y música de diversas culturas

Los más de 150 integrantes de grupos de folclore que participan en el Festival Internacional de Folklore de Zamora impregnaron de alegría y vitalidad la ciudad.

La jornada arrancó con un taller de danza en la calle desarrollado en la céntrica plaza de Sagasta, donde el ritmo de Senegal encandiló tanto a los foráneos, ataviados con una camiseta blanca serigrafiada con el nombre del festival, como a los locales, entre los que se encontraban integrantes de las gigantillas de Tradición y Música Popular en la plaza de Sagasta.

Posteriormente, la comitiva recuperó fuerzas en un vermú musical celebrado en la zona de los Lobos.

La belleza de sus indumentarias pudo descubrirse en el pasacalles, bautizado como Desfile de los Pueblos del Mundo que partió de la Plaza Mayor.

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Lo abrían los anfitriones, la Asociación Etnográfica Don Sancho, ataviados los bailarines con trajes carbajalinos y que, en algún punto del itinerario, tocaron el himno de la Concha con flauta y tamboril.

Tras ellos Weliwen de Chile que avanzaban danzando o tocando palmas alentando al público mientras sus músicos tocaban.

Les siguieron los polacos de Mali Gorzowiacy, con coloristas trajes que bailaron piezas de Cracovia o los Cárpatos.

La Città di Agrigento era presidida por sus músicos, entre ellos varios acordeonistas, mientras que en los danzantes llamaba la atención que ellas llevaban todas panderetas con cintas de colores.

El Redoble de Cáceres, con bandurrias, amenizó el desfile que cerró la formación de Senegal Ballet Jammu, un preámbulo de lujo para la gala internacional desarrollada en la plaza de la Catedral, que estuvo llena hasta la bandera.