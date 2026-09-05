El Desfile de los Pueblos del Mundo recorre Zamora con trajes y música de diversas culturas
El Festival Internacional de Folklore de Zamora permite a los zamoranos descubrir las vestimentas y las danzas de Chile, Polonia, Sicilia o Senegal en el pasacalles y posterior gala en la plaza de la Catedral.
Los más de 150 integrantes de grupos de folclore que participan en el Festival Internacional de Folklore de Zamora impregnaron de alegría y vitalidad la ciudad.
La jornada arrancó con un taller de danza en la calle desarrollado en la céntrica plaza de Sagasta, donde el ritmo de Senegal encandiló tanto a los foráneos, ataviados con una camiseta blanca serigrafiada con el nombre del festival, como a los locales, entre los que se encontraban integrantes de las gigantillas de Tradición y Música Popular en la plaza de Sagasta.
Posteriormente, la comitiva recuperó fuerzas en un vermú musical celebrado en la zona de los Lobos.
La belleza de sus indumentarias pudo descubrirse en el pasacalles, bautizado como Desfile de los Pueblos del Mundo que partió de la Plaza Mayor.
Lo abrían los anfitriones, la Asociación Etnográfica Don Sancho, ataviados los bailarines con trajes carbajalinos y que, en algún punto del itinerario, tocaron el himno de la Concha con flauta y tamboril.
Tras ellos Weliwen de Chile que avanzaban danzando o tocando palmas alentando al público mientras sus músicos tocaban.
Les siguieron los polacos de Mali Gorzowiacy, con coloristas trajes que bailaron piezas de Cracovia o los Cárpatos.
La Città di Agrigento era presidida por sus músicos, entre ellos varios acordeonistas, mientras que en los danzantes llamaba la atención que ellas llevaban todas panderetas con cintas de colores.
El Redoble de Cáceres, con bandurrias, amenizó el desfile que cerró la formación de Senegal Ballet Jammu, un preámbulo de lujo para la gala internacional desarrollada en la plaza de la Catedral, que estuvo llena hasta la bandera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por 'abuso de la temporalidad': la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo
- El párroco de Fuentesaúco aprovecharía retiros del campamento 'Como Enanos' para realizar tocamientos a chicos
- González Tejada releva a Pulido al frente de la Guardia Civil de Zamora
- Enlace nupcial de Gabi y Álex
- El teniente Coronel de la Guardia Civil: 'Me voy llorando de Zamora y con tres hijos que se sienten zamoranos
- La búsqueda de Nena: una zamorana pide ayuda para encontrar a una antigua compañera de colegio de hace más de 50 años
- Abandonada lejos del domicilio conyugal: El marido de una víctima de maltrato la deja en la calle y sin su hijo
- El Ayuntamiento de Zamora no secundará las concentraciones en apoyo a Ceuta