El Centro de Residuos de Zamora dejará de verter al río el agua que rezuma de la basura

La Consejería de Política Ambiental, integrada ahora en Agricultura, Ganadería y Medio Rural acaba de publicar una orden que tenía lista ya la Consejería de Medio Ambiente en la que renueva la autorización del funcionamiento del Centro de Tratamiento de Residuos de Zamora para aceptar el nuevo nombre de su propietario, el Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Zamora, dar el visto bueno a la revisión de oficio para adaptarlo a la normativa de vertederos y residuos y para la admisión de material bioestabilizado.

Una de las novedades es que desaparece la autorización de vertido de la instalación al dominio público hidráulico, porque no verterá aguas residuales, gracias a la modificación sustancial de la instalación, según recoge el documento. Las aguas de lluvia consideradas limpias son recogidas mediante una red independiente para su posterior evacuación, sin tratamiento previo, por infiltración al terreno.

Las aguas pluviales contaminadas con hidrocarburos y las aguas sanitarias de la instalación se mezclan con el resto de lixiviados (los líquidos que rezuman de la basura) generados y se tratan en la planta de tratamiento de lixiviados. Todos estos líquidos contaminados se conducen a la balsa de lixiviados y son gestionados en la planta de tratamiento de estas aguas de la instalación por evaporación forzada, entregando los lodos concentrados resultantes a gestor externo autorizado.

Planta de tratamiento de lixiviados

Tel y como relata el documento hecho público por la Junta de Castilla y León, el tratamiento de lixiviados por evaporación forzada se realiza en una planta con capacidad aproximada de 10.000 metros cúbicos al año, que se alimenta de los lixiviados existentes en la balsa de ese mismo volumen. Una bomba situada en esta balsa envía lixiviado bruto al depósito de control adyacente a los módulos de evaporación (edificios de estructura metálica y material plástico, de aproximadamente 7 x 12 metros en planta y 5 metros de altura que se sitúan sobre una plataforma de hormigón) regulándose los aportes mediante controles de nivel.

Desde este depósito, el conjunto de bombeo de recirculación envía el líquido a los aspersores de los paneles de evaporación, en el interior de los módulos. Los aspersores riegan a baja presión la cara superior de los paneles de evaporación, y el líquido desliza por sus conductos evaporándose parte del agua al entrar en contacto con aire no saturado. El exceso cae al depósito de control.

Por el efecto de la evaporación desciende el nivel de líquido en el depósito de control, y, cuando alcanza un nivel mínimo, se acciona la bomba de aporte incorporándose un nuevo lote al proceso. Este proceso se repite, aumentando de forma continua la concentración del líquido, que se monitoriza mediante un sensor de densidad, de forma que, al alcanzarse el valor prefijado, activa una bomba que vacía totalmente el depósito de control sobre el depósito de lodos concentrados.

En casos de avería de esta planta de tratamiento o en caso de emergencias derivadas de lluvias superiores a las de diseño, se extraerán y tratarán los lixiviados en instalaciones de gestores externos. El concentrado generado en la planta de evaporación se entrega a gestor autorizado.