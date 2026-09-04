Una treintena de propuestas integran las Fiestas de Septiembre de Zamora, que se alargan hasta octubre

Patrimonio, gastronomía, tradición gigantera hasta actos de visibilización LGTBIQ+, pasando por propuestas culturales, conciertos y eventos como La Ventana o el mercado medieval del Cerco integran el amplio programa de las Fiestas de Septiembre.

El concejal de Festejos, David Gago, explicó que el grueso de las actividades están impulsadas desde el Ayuntamiento porque “las antiguas fiestas de la Virgen Concha pasaron a ser en Pentecostés por petición de la cofradía ya hace unos cuantos años y desde entonces la festividad de la Virgen de la Concha se celebra el lunes de Pentecostés formalmente, incluso la cofradía en el cartel que todos tenéis ya lo denomina festividad de la Natividad de la Virgen”.

Propuestas

La actividad arranca el sábado 5 de septiembre con el día del comercio de San Torcuato, en tanto que el domingo día 6 habrá una concentración de BMW clásicos y la procesión de la Concha y ofrenda floral en la Plaza Mayor, organizada desde la Cofradía de la Virgen de la Concha o de Nuestra Señora de San Antolín.

El día 8 habrá dos actividades religiosas organizadas por la Cofradía de la Concha y otra por Nuestra Señora de la Peña de Francia.

Segundo fin de semana

Del 11 al 13 de regresan las rutas de Ramón Álvarez y el XXIII Encuentro Nacional de Encajeras que tendrá lugar en la plaza de la Marina donde tocará Molofolk, y también se podrá disfrutar de Noche Blanca del Románico de Zamora, que cuenta con dos espacios más “la subida al torreón del arco de doña Urraca con un concierto en la propia Concejalía de Comercio” y “una de las iglesias más bonitas que ha tenido la ciudad, Santa María de la Vega que fue sinagoga, está en la zona de la Vega frente a la bajada del Mercadillo, que pertenece a un particular que está dentro de una comunidad de vecinos y se va a abrir a las actuaciones” puntualizó David Gago.

Uno de los conciertos de la segunda Noche Blanca del Románico de Zamoa / Archivo

Un concierto de Pequeño rock and roll y la representación de la obra «Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva» a cargo de Proyecto 43-2, tras la suspensión por la lluvia, será el 13 de septiembre en la Plaza Mayor y en Olivares respectivamente.

La Feria Internacional del Queso Fromago celebrará la actividad entre el 17 y el 20 de septiembre.

Una edición anterior de La Ventana Market. / Archivo

Cuarto fin de semana

El último fin de semana Zamora acogerá la décima edición de La Ventana Market, el mercado de tendencias en los Jardines de Baltasar Lobo. También habrá un encuentro internacional de gigantes que contará con un centenar de figuras de gran tamaño y más de 500 participantes venidos desde distintos puntos de España como la Comunidad de Madrid, Navarra, Cataluña, Aragón y de Castilla y León, todos los de la capital, Burgos, Soria y Palencia así como de Portugal, desde Vila Real así y se celebrará una nueva festividad de la Virgen de los Herreros.

Octubre

“Por una cuestión de espacio temporal y espacio físico” las actividades prosiguen en octubre como Pure America Style, diversas actividades relacionadas con los derechos LGTBIQ+, como la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor, y la actuación de diferentes artistas, sin olvidar el mercado medieval del Cerco que será del 15 al 18 octubre “retrasado un mes, única y exclusivamente por la cuestión de Fromago, y porque el fin de semana siguiente, porque está La ventana” justificó el edil del PSOE que añadió que las actividades “están organizadas con toda la intención para que Zamora no pare ni un solo fin de semana”.

Una cita de mercado medieval del Cerco. / Alba Prieto / LZA

Los festejos se promocionan con un cartel efectuado por Samuel Caballero, un alistano que trabaja en Madrid, que ha realizado un diseño donde aparecen todos los elementos presentes estas celebraciones que se prolongarán hasta mediados del próximo mes.