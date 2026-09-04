Qué son los hitos georreferenciados que sustituyen a los mojones de hormigón en las concentraciones parcelarias de Zamora

Las concentraciones parcelarias de Zamora empiezan a dejar atrás una imagen muy reconocible del campo: los mojones de hormigón colocados para marcar los límites de las nuevas fincas. En su lugar, la Junta de Castilla y León está apostando por hitos georreferenciados, un sistema más moderno, preciso y fácil de consultar.

A simple vista, el hito de la imagen puede parecer una pequeña pieza técnica colocada sobre el terreno. Pero su importancia está en lo que representa: cada punto queda asociado a unas coordenadas exactas, de manera que la localización del límite no depende solo de una pieza física visible, sino también de una posición registrada digitalmente.

Un hito georreferenciado es, por tanto, una señal de campo vinculada a una ubicación precisa mediante sistemas de posicionamiento. Sirve para identificar sobre el terreno los puntos que delimitan una parcela, un camino, una linde o una zona concreta dentro de una concentración parcelaria. La diferencia con el mojón tradicional es que no solo “marca” el sitio, también permite localizarlo con precisión técnica mediante coordenadas.

En los antiguos mojones de hormigón, la referencia era principalmente física. El propietario, el técnico o el agricultor sabían que la linde estaba donde se encontraba el mojón. El problema llegaba cuando el mojón se movía, se rompía, quedaba oculto por la vegetación, se desplazaba con labores agrícolas o simplemente desaparecía con el paso del tiempo. Entonces podían surgir dudas, conflictos o la necesidad de volver a comprobar sobre el terreno dónde estaba exactamente el límite.

Con los hitos georreferenciados, esa referencia ya no depende solo de que la señal siga intacta. Aunque el hito pueda deteriorarse, la posición queda respaldada por datos geográficos. Eso permite recuperar el punto con mayor facilidad y comprobar la ubicación con medios técnicos, sin depender únicamente de la memoria, de referencias visuales o de viejas marcas en el terreno.

Útil en zonas con muchas fincas: hechos de resina de poliéster

Los hitos son piezas más pequeñas, ligeras y manejables. Están fabricados en resina de poliéster, un material más ligero que el hormigón y resistente a los rayos UV y a los cambios de temperatura. Su forma es de tronco piramidal blanco, es decir, una pieza baja, de base más ancha y parte superior más estrecha, preparada para quedar colocada sobre el terreno. En la parte superior llevan una zona identificativa, como se aprecia en la imagen, con referencia a la Junta de Castilla y León y a la concentración parcelaria. También incorporan un número identificativo que permite asociar ese hito a información concreta sobre el mojón, la finca y sus coordenadas georreferenciadas.

La mejora es especialmente útil en zonas de concentración parcelaria, donde se reorganizan muchas fincas y los límites nuevos deben quedar claros desde el principio. Para los propietarios, aporta más seguridad. Para la Administración, facilita la gestión. Y para los técnicos, simplifica futuras comprobaciones, mediciones o incidencias.

También hay una ventaja práctica: estos hitos son menos aparatosos que los grandes mojones de hormigón. Ocupan menos, se integran mejor en el terreno y reducen el impacto físico en las parcelas. Además, al estar asociados a coordenadas, encajan mejor con el uso actual de cartografía digital, GPS, sistemas de información geográfica y aplicaciones de gestión del territorio.

En el caso de Zamora, donde las concentraciones parcelarias siguen siendo importantes para mejorar la estructura de las explotaciones agrarias, el cambio supone pasar de una señalización tradicional a un modelo más preciso y adaptado a la agricultura actual.

Número y coste

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ha aprobado la adquisición de 26.100 nuevos hitos de señalización y 300 juegos de herramientas reutilizables para el replanteo de las fincas resultantes de las concentraciones parcelarias finalizadas durante 2026.

La actuación, que supone una inversión de 261.083 euros cofinanciados con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, permitirá incorporar un nuevo sistema de identificación en sustitución del tradicional mojón de hormigón.