¿Quieres ser Miss Zamora? Se buscan candidatas hasta el 12 de septiembre

¿Quieres ser Miss Zamora 2027? El plazo de candidaturas está abierto hasta el 12 de septiembre para elegir a "la más guapa" de la provincia que representará a Zamora en el concurso Miss Internacional 2027.

La agencia zamorana Alza Talento ha abierto este viernes el plazo de inscripción para las zamoranas que quieran presentarse. La convocatoria está dirigida a mujeres de entre 18 y 27 años residentes en Zamora capital o provincia, y permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre. Las interesadas pueden presentar su candidatura enviando un correo a casting@alzatalento.com con dos o tres fotografías recientes (primer plano y cuerpo entero), nombre, edad, localidad, teléfono de contacto y una breve presentación personal.

Una vez seleccionadas las candidatas habrá una votación abierta en redes sociales, del 21 al 27 de septiembre, con la decisión final de un jurado profesional. El nombre de la nueva Miss Zamora se conocerá el 28 de septiembre.

La convocatoria llega tras la elección de Carlos Bautista como Míster Zamora 2026, proclamado el pasado mes de junio por voto secreto del jurado, y da continuidad al trabajo de ALZA Talento en la selección y acompañamiento de perfiles zamoranos vinculados a la imagen, la representación y la comunicación.

Un proceso en tres fases

Cerrado el plazo de inscripción, la agencia realizará una primera preselección de candidatas. Los perfiles escogidos participarán en una fase pública a través de las redes sociales de la agencia entre el 21 y el 27 de septiembre.

El apoyo del público determinará dos de las tres plazas de la final: las dos candidatas con mayor respaldo accederán directamente a la última etapa. La tercera finalista será designada por la organización.

La decisión definitiva corresponderá a un jurado profesional, que elegirá a Miss Zamora 2027 entre las tres finalistas. La organización anunciará oficialmente a la ganadora el lunes 28 de septiembre.

Actitud, presencia y ganas de crecer

No es necesario contar con experiencia previa en modelaje, pasarela o imagen, aunque se valorará positivamente. "Buscamos actitud y personalidad antes que un currículum. Una candidata que se comunique bien, que tenga seguridad y ganas de aprender llega mucho más lejos que una buena foto", señalan desde Alza Talento.

La agencia acompañará a la ganadora en su preparación para Miss Internacional 2027, facilitando visibilidad, oportunidades de colaboración y apoyo en su proyección como representante de Zamora.