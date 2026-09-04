Esta es la programación prevista por la Biblioteca Pública de Zamora del 7 al 13 de septiembre

Danza y narración oral son algunas de las artes que tendrán su cota de protagonismo la próxima semana en la Biblioteca Pública de Zamora.

“180836 Bernarda” es el espectáculo que presentará Lola Eiffel Company el próximo 11 de septiembre a las 19.00 horas.

El montaje es una obra de danza contemporánea y memoria histórica creada y protagonizada por la bailarina y coreógrafa Lola Eiffel. La propuesta forma parte del ciclo de artes escénicas Biblioescena, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León en las bibliotecas públicas. El espectáculo está pensado para público joven y adulto y la entrada es libre hasta completar el aforo del salón de actos.

Cartel del espectáculo "Allá donde fueres". / Cedida

También dentro de la programación de Biblioescena recala en la antigua Casa de la Cultura, “Allá donde fueres”, un espectáculo de narración oral y canciones tradicionales del mundo con instrumentos como el pandero cuadrado, pandereta, cucharas, plato con dedales, mortero y huesera.

La propuesta la llevará a cabo La Risa de Tortuga el sábado día 12 de septiembre a las 12.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Un usuario ojea uno de los libros del mercadillo solidario. / Victor Garrido / LZA

Además, el centro lleva a cabo el cuarto mercadillo solidario de libros usados que funciona en modo autoservicio. Los libros están expuestos, y a disposición de todos, en unas mesas del vestíbulo de la biblioteca. Los libros se cambian por comida con fecha de caducidad amplia o por productos de higiene. El usuario puede llevarse el título dejando un producto. A mayores, se eliminarán las multas siempre y cuando se deposite algún producto. Todo lo recaudado será entregado al Banco de Alimentos de Zamora.

Por otro lado, la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de Zamora acoge la muestra “Los primeros 32 años. Jornadas Internacionales de Magia de Zamora” que reúne alrededor de un centenar de instantáneas tomadas a lo largo de la larga trayectoria de este festival.

Un hombre observa imágenes de "Los primeros 32 años. Jornadas Internacionales de Magia de Zamora". / Lucas Anta / LZA

La muestra recorre algunos de los momentos más significativos de la historia del festival como el récord Guinnes de varitas mágicas, las Galas Internacionales sin olvidar la magia en la calle, magia viajera, que hace posible que los espectáculos lleguen a distintos pueblos, magia para bebés y magia solidaria, presente en hospitales, residencias y centros especiales. También tienen cabida iniciativas paralelas a las jornadas como el Maratón de Magia de Cerca, con 24 horas ininterrumpidas de actuaciones; magia en la Oscuridad; los talleres de magia; y la programación especial de Magia en Navidad.