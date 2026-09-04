El primer kilómetro y medio de la A-11 en Zamora no estará hasta finales de 2027 y costará casi el doble de lo previsto

Las obras del primer kilómetro de la autovía A-11 en Zamora, entre San Martín del Pedroso y la frontera portuguesa, adjudicadas en 2024 con un plazo de ejecución de doce meses no estarán concluidas hasta finales de 2027 con un sobrecoste además de casi el doble, de los 8,7 millones iniciales a en torno a 14 millones de euros.

Son los datos que aportaron los diputados populares en el Congreso Elvira Velasco y Óscar Ramajo, extraídos de la escasa información facilitada por el "ministro tuitero", Óscar Puente a la batería de preguntas e iniciativas parlamentarias sobre el particular realizadas a lo largo de esta legislatura para conocer, entre otros detalles, el motivo por el cual las obras de este famoso kilómetro y medio están paralizadas.

Los populares reprocharon tanto al ministro como al Gobierno de Pedro Sánchez, que hayan sido incapaces siquiera de ejecutar un kilómetro y medio de autovía. "Como vayan a este ritmo tardarán en ejecutar los 80 kilómetros entre Zamora y la frontera 160 años", ironizó Ramajo. Ya en serio, la conclusión de los parlamentarios populares es que el actual Gobierno "no va a hacer nunca la autovía A-11", una infraestructura "absolutamente necesaria para Zamora, como conocen todos los zamoranos", con una importante cantidad de tráfico y además internacional.

De hecho, mientras que el propio ministro Puente se jactaba en un reciente acto de inicio del curso político en Tudela de Duero de que todos los tramos de la A-11 están en servicio, en ejecución o en proyecto, de las respuestas parlamentarias se deduce que la única actuación prevista en Zamora es la variante de Alcañices, concebida como una carretera convencional de doble sentido de circulación, aunque políticamente vendida como el primer carril de la futura autovía. Ramajo incluso recordó que para convertir la variante en un tramo de la futura autovía habría que demoler parte de la obra para adaptar los accesos.

Velasco indicó que los populares van a preguntar también al ministro el porqué de la presencia exclusiva de cargos socialistas, incluido el líder regional, Carlos Martínez, en el acto de la autovía A-11 de Tudela, del que se excluyó a representantes de la Junta o la Diputación de Valladolid.

El suspenso al sanchismo, por su "cero" en infraestructuras se extiende al mal estado de la red de autovías y carreteras convencionales, con inmensos baches en todo su trazado.

Nefasta gestión ferroviaria

Y por supuesto, a la nefasta gestión ferroviaria, objeto también de múltiples iniciativas parlamentarias por parte de los populares. Y es que en contraste con los 60,2 millones de euros de ganancias de Renfe en el pasado ejercicio o la política de supresión de paradas para beneficiar los servicios comerciales con Galicia, los parlamentarios populares contrapusieron el maltrato que están sufriendo los viajeros de Zamora, ya que no se pone tren madrugador, subsisten los retrasos, se empeoran los horarios y siguen sin reponerse las frecuencias perdidas en Sanabria.

De ahí que Ramajo y Velasco continúen con las iniciativas parlamentarias para que el Gobierno recupere el tren madrugador, que funcionó durante un breve periodo de tiempo, hasta que se suprimió en 2020 y que permita a los zamoranos continuar residiendo en su tierra aunque mantengan el trabajo en Madrid.

Reclaman asimismo mejoras en las frecuencias de Zamora y Sanabria, frente a la política en sentido contrario llevada a cabo por Renfe y el Gobierno, que presumen de haber puesto más plazas, pero no en los horarios que resultan beneficiosos en Zamora, además de crear servicios desde Galicia con trenes que no paran ni siquiera en la capital.

El suspenso a la política de infraestructuras y ferroviaria es claro, por parte de los parlamentarios populares, que reclamaron el cumplimiento de otros compromisos, como el desdoblamiento de la vía férrea entre Medina del Campo y Zamora, del que se lleva hablando hace tiempo pero que aún no se ha materializado o el apoyo del Gobierno a la musealización del futuro Museo de Semana Santa, promesa electoral de Sánchez que nunca se llevó a cabo.

Es lo que ha sucedido, explicaron los populares, con otros anuncios realizados en los periodos preelectorales, como el realizado por el secretario provincial socialista, Antidio Fagúndez, en las autonómicas de que se iban a recuperar las frecuencias con Sanabria, algo que no ha sucedido.