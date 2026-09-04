Peña Trevinca: fiesta y reivindicación en Zamora

Peña Trevinca celebra este fin de semana sus fiestas patronales, que incluyen a la barriada que comparte nombre con San Blas. El músico Luis Antonio Pedraza fue el encargado de abrir el programa festivo con el pregón, al que siguió un vino español.

El presidente de la Asociación de Vecinos, Francisco Gago, considera que San Blas-Peña Trevinca es un buen barrio para vivir en Zamora.

No ocultó, sin embargo, que existen reivindicaciones pendientes, como las del arreglo de las escaleras y aceras y un mayor cuidado de los árboles y zonas verdes. Se empezó con la reforma de una de las escaleras que sirven para salvar el nivel del barrio, si bien aún está pendiente de realizar esta obra, al haberse planteado cambios en el proyecto.

Autoridades y vecinos compartieron un vino español. / Alba Prieto / LZA

Por lo que respecta a la Asociación de Vecinos, queda aún mucho trabajo por hacer, debido a que se ha reactivado hace relativamente poco tiempo y aún cuenta con pocos asociados en el barrio.

No obstante, Francisco Gago explica que, pese a la premura de tiempo, se ha podido sacar adelante un programa con actividades para todo el mundo.

Programa

Este mismo viernes, después del pregón se proyectó un documental, Historia de un papel, a cargo de Óptica Heptener y se disputó un concurso de karaoke.

La jornada del sábado se abre con la instalación de juegos hinchables para los niños a partir de las 11.00 horas en las pistas deportivas de San Blas. A la misma hora se ponen en marcha los campeonatos de petanca y rana en el campo de fútbol de San José Obrero. Los interesados en participar se pueden apuntar desde una hora antes.

Se cierra la mañana con un vermú vecinal a las 12.30 horas y la posterior comida, a base de paella, a partir de las 14.00 horas en el parque del laberinto. Hay que sacar ticket en la asociación al precio de cinco euros, que incluye comida y rifa.

Los hinchables de agua en las pistas deportivas de San Blas a partir de las 17.00 horas y la discomóvil con Alefrán en la calle San Blas ponen el punto y final a las actividades del sábado.

El domingo, la última jornada festiva se celebra la misa a las 12.00 horas en la parroquia de San Benito el honor al titular del templo y a la salida, a las 13.00 horas los vecinos compartirán un nuevo vermú.

Por la tarde, a las 18.30 horas Jesús Pardal impartirá gratis una master class de zumba en las pistas deportivas de San Blas.

Y a las 22.00 horas está previsto el cierre de las fiestas con la actuación flamenca de Tiny Ferreiro en las pistas deportivas de San Blas. La Asociación convida a un vaso de limonada con una pasta.

Fuentes

Y una vez concluidas las fiestas lo que espera a Francisco Gago y los miembros de la Asociación de Vecinos es seguir mandando escritos e ir “donde sea necesario, pues eso, que nos arreglen un poco todo, pues eso, los jardines y demás que están abandonados”.

Y también “que nos pongan las fuentes” como las instaladas en otros puntos de la ciudad para su uso por parte de las personas y también con el recipiente para perros, “porque tenemos muchos en el barrio”.

Reivindicaciones que no quitan para el Francisco Gago defienda a San Blas-Peña Trevinca como una buena zona para vivir. “Sí, es un muy buen barrio, la verdad, muy tranquilo. Se puede vivir tranquilamente sin ningún problema, hay muy buenos vecinos”.