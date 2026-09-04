La ola de calor se alarga hasta el sábado en Zamora con aviso amarillo por altas temperaturas a pesar de la lluvia

La ola de calor no se despide todavía de Zamora. La previsión mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en la Meseta de Zamora tanto este viernes 4 como el sábado 5, por lo que el episodio de calor extremo se prolonga al menos una jornada más de lo previsto, aunque con un matiz importante: la lluvia empezará a asomar durante el fin de semana.

Este viernes será una jornada plenamente calurosa, con una mínima de 18 grados y una máxima de 39. El termómetro ya marcará 35 grados entre las 6.00 y las 12.00 horas y se mantendrá en esos mismos valores durante la franja central del día, antes de bajar hasta los 27 grados por la noche. No se esperan precipitaciones y el índice ultravioleta máximo será de 7.

El sábado continuará el aviso amarillo por calor, aunque la previsión introduce un cambio de tiempo. La madrugada arrancará con 23 grados, la mañana subirá hasta los 33, y durante la tarde se espera un descenso hasta los 29 grados, con aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvia. Las precipitaciones podrían aparecer sobre todo entre las 6.00 y las 24.00 horas, con una probabilidad del 10% por la mañana, del 20% entre las 12.00 y las 18.00 horas y del 15% al final del día.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

La llegada de esa inestabilidad no significará, por tanto, un alivio inmediato. Zamora seguirá bajo el impacto del calor, pero con un ambiente más cambiante y con la posibilidad de que la lluvia irrumpa en medio de una jornada todavía marcada por el aviso amarillo.

El domingo también mantendrá cierta inestabilidad, con 18 grados de mínima y 36 de máxima, cielos con nubes y una probabilidad de lluvia del 10% tanto por la mañana como por la tarde. El calor seguirá presente, aunque ya sin el aviso amarillo que marca las jornadas del viernes y del sábado.

La semana entrante

El verdadero descenso llegará después con diferencias de hasta 10 grados respecto a ahora. El lunes la máxima se quedará en 35 grados, el martes bajará a 33, y el miércoles el termómetro caerá de forma más notable hasta los 27 grados, antes de volver a subir ligeramente el jueves hasta los 30, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La previsión deja así una secuencia clara: Zamora encadena dos días de aviso amarillo por calor, con el viernes como jornada más dura y un sábado todavía bajo alerta, aunque ya con posibilidad de lluvia.