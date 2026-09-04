La marca Zamora es calidad se promociona en la Feria ganadera de Salamanca

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora participa en Salamaq, la feria del Sector Agropecuario que se celebra hasta el próximo domingo, organizada por la Diputación de Salamanca con el objetivo de promocionar la provincia de Zamora como destino turístico y gastronómico y dar visibilidad a la marca “Zamora es Calidad”.

La presencia del Patronato de Turismo en este certamen, considerado una de las principales ferias agropecuarias y agroalimentarias de España, muestra la riqueza gastronómica de la provincia y pone en valor todo lo que engloba “Zamora es Calidad”, como marca de turismo gastronómico que integra “Alimentos de Zamora” y “Exquisiteza”, con la que se pretende proyectar una imagen conjunta de calidad, autenticidad, territorio y excelencia.

De este modo, el Patronato Provincial de Turismo continúa apostando por la gastronomía como un recurso estratégico para la promoción turística de Zamora, vinculando los productos agroalimentarios de calidad con su lugar de origen, sus productores, sus tradiciones y el patrimonio natural y cultural de la provincia, contribuyendo a incrementar la notoriedad y el posicionamiento de Zamora como destino gastronómico.

Asimismo, Salamaq constituye un espacio idóneo para establecer contactos con profesionales, empresas, instituciones y visitantes procedentes de Castilla y León y de otras comunidades autónomas, así como para reforzar la colaboración institucional con otras administraciones y entidades vinculadas al sector agroalimentario, turístico y rural.

“Zamora es Calidad” se convierte, de este modo, en una herramienta de promoción turística que transforma la excelencia y variedad de los productos agroalimentarios zamoranos en una invitación a conocer, visitar, saborear y disfrutar la provincia de Zamora.

El diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, asistió a la inauguración del certamen que contó con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.