Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presentación de la feria del queso Fromago en MadridFraude en un coto de caza de ZamoraElecciones en la cofradía de Jesús Nazareno de ZamoraPrimera victoria del CB ZamoraCrisis migratoria en Ceuta: Pedro Sánchez
instagramlinkedin

Productos de calidad

La marca Zamora es calidad se promociona en la Feria ganadera de Salamanca

El Patronato de Turismo, presente en Salamaq

Visita del presidente Mañueco al estand de Zamora en Salamaq, en presencia del diputado José Ángel Ruiz

Visita del presidente Mañueco al estand de Zamora en Salamaq, en presencia del diputado José Ángel Ruiz / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora participa en Salamaq, la feria del Sector Agropecuario que se celebra hasta el próximo domingo, organizada por la Diputación de Salamanca con el objetivo de promocionar la provincia de Zamora como destino turístico y gastronómico y dar visibilidad a la marca “Zamora es Calidad”.

La presencia del Patronato de Turismo en este certamen, considerado una de las principales ferias agropecuarias y agroalimentarias de España, muestra la riqueza gastronómica de la provincia y pone en valor todo lo que engloba “Zamora es Calidad”, como marca de turismo gastronómico que integra “Alimentos de Zamora” y “Exquisiteza”, con la que se pretende proyectar una imagen conjunta de calidad, autenticidad, territorio y excelencia.

De este modo, el Patronato Provincial de Turismo continúa apostando por la gastronomía como un recurso estratégico para la promoción turística de Zamora, vinculando los productos agroalimentarios de calidad con su lugar de origen, sus productores, sus tradiciones y el patrimonio natural y cultural de la provincia, contribuyendo a incrementar la notoriedad y el posicionamiento de Zamora como destino gastronómico.

Asimismo, Salamaq constituye un espacio idóneo para establecer contactos con profesionales, empresas, instituciones y visitantes procedentes de Castilla y León y de otras comunidades autónomas, así como para reforzar la colaboración institucional con otras administraciones y entidades vinculadas al sector agroalimentario, turístico y rural.

“Zamora es Calidad” se convierte, de este modo, en una herramienta de promoción turística que transforma la excelencia y variedad de los productos agroalimentarios zamoranos en una invitación a conocer, visitar, saborear y disfrutar la provincia de Zamora.

Noticias relacionadas y más

El diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, asistió a la inauguración del certamen que contó con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por 'abuso de la temporalidad': la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo
  2. El párroco de Fuentesaúco aprovecharía retiros del campamento 'Como Enanos' para realizar tocamientos a chicos
  3. González Tejada releva a Pulido al frente de la Guardia Civil de Zamora
  4. Enlace nupcial de Gabi y Álex
  5. El teniente Coronel de la Guardia Civil: 'Me voy llorando de Zamora y con tres hijos que se sienten zamoranos
  6. Abandonada lejos del domicilio conyugal: El marido de una víctima de maltrato la deja en la calle y sin su hijo
  7. El Ayuntamiento de Zamora no secundará las concentraciones en apoyo a Ceuta
  8. Así será Monte la Reina: el Ejército muestra el futuro cuartel de Toro por dentro

José Calvo Bartolomé se presentará a la reelección en la cofradía de Jesús Nazareno de Zamora

José Calvo Bartolomé se presentará a la reelección en la cofradía de Jesús Nazareno de Zamora

La marca Zamora es calidad se promociona en la Feria ganadera de Salamanca

Se buscan zamoranos con tiempo libre para ayudar a los demás

Se buscan zamoranos con tiempo libre para ayudar a los demás

El primer kilómetro y medio de la A-11 en Zamora no estará hasta finales de 2027 y costará casi el doble de lo previsto

La ola de calor se alarga hasta el sábado en Zamora con aviso amarillo por altas temperaturas a pesar de la lluvia

La ola de calor se alarga hasta el sábado en Zamora con aviso amarillo por altas temperaturas a pesar de la lluvia

Qué son los hitos georreferenciados que sustituyen a los mojones de hormigón en las concentraciones parcelarias de Zamora

Qué son los hitos georreferenciados que sustituyen a los mojones de hormigón en las concentraciones parcelarias de Zamora

La Cofradía de Jesús Nazareno convoca elecciones a la Presidencia

La Cofradía de Jesús Nazareno convoca elecciones a la Presidencia

El Museo de Zamora invita a una visita guiada gratuita para explorar su colección y su almacén

El Museo de Zamora invita a una visita guiada gratuita para explorar su colección y su almacén
Tracking Pixel Contents