José Calvo Bartolomé se presentará a la reelección en la cofradía de Jesús Nazareno de Zamora

El presidente de la Cofradía de Jesús Nazareno, José Calvo Bartolomé, concurrirá a las elecciones a la presidencia que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre. El semanasantero aspira a lograr su tercer mandato, tras una década al frente de la cofradía que supera ya los 10.000 integrantes, entre cofrades y damas.

Calvo Bartolomé da el paso hacia delante “para terminar un proyecto que empezamos hace diez años, quedan algunos flecos pendientes de realizar e intentaremos seguir trabajando como hemos estado haciendo durante este tiempo”.

Entre los asuntos por realizar enumera la modernización de las estructuras de algunas de las mesas pendientes, tras las adecuaciones de Jesús Camino del Calvario, La Caída, el Nazareno de Congregación o La Verónica. “Hemos trabajado mucho en la recuperación del patrimonio” remarca.

En su último mandato ha planeado la controversia con la puesta a hombros de Redención, la contratación del vicepresidente o el proceso inacabado de cambio de estatutos que tuvo su primer capítulo en una tumultuosa asamblea que tuvo que suspenderse por la falta de espacio de espacio el pasado mes de enero.

También le tocó lidiar con la reubicación de los pasos con motivo del cierre del antiguo Museo de Semana Santa en iglesias y la panera de Congregación. Posteriormente Redención tuvo que dejar la Catedral por el montaje de Las Edades del Hombre y meses más tarde, los tres grupos escultóricos que permanecían en templo de San Andrés debieron de abandonarlo por el traslado a esta iglesia de actos litúrgicos diocesanos. “En los últimos años nunca hemos sacado una procesión casi igual. Cada año hemos tenido variaciones, lo que es un inconveniente añadido a la preparación de la Semana Santa” testimonia.

Además, en los últimos meses su presidencia han organizado varios actos, entre ellos una salida extraordinaria, con motivo de los 375 años de la fundación de la cofradía e impulsaron la coronación de la Virgen de la Soledad en 2023.

Más cantidaturas

En cuanto a la posibilidad de que haya alguna candidatura alternativa, afirma que “es bueno para que haya gente que se quiera presentarse y hacer cosas por la cofradía”.

El plazo de presentación de las candidaturas finaliza a las 10.45 horas del jueves 17 de septiembre.

Votaciones

Las votaciones serán el sábado 19 de septiembre en la sede social de la cofradía, situada en la calle Viriato de 11.00 a 20.00 horas.

Tienen derecho al voto los hermanos y damas mayores de 18 años, aproximadamente unas 6.000 personas. El sufragio es personal e intransferible, no se puede delegar, y será escrito y secreto. Los hermanos y las damas deberán presentar el DNI para identificarse.