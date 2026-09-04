Jesús Leal Delgado concurre a las elecciones de Jesús Nazareno

El hermano Jesús Leal Delgado se presenta a la presidencia de la Cofradía de Jesús Nazareno, según ha confirmado a este medio.

El semanasantero, que ya concurrió a los últimos comicios donde se midió con el presidente José Calvo Bartolomé, vuelve a dar el pasado adelante porque “siguen existiendo los motivos que hace cinco años”, como la falta de transparencia en las decisiones o de respeto a la tradición.

El aspirante tiene muy claro que “es necesario traer la paz a esta gran cofradía”, más si cabe tras la asamblea general extraordinaria de principios de año donde iba a debatirse las legaciones a la modificación del estatuto y finalmente tuvo que suspenderse porque se excedía el aforo.

Pese a la derrota que sufrió hace cinco años, este cofrade tiene claro que “hay que luchar por la cofradía que creo que está todavía peor” que en las anteriores elecciones.

Estirpe

El candidato que encabeza al sector crítico pertenece a seis cofradías, procede de una familia muy vinculada a la cofradía, ya que es hijo de Marisol Delgado, la camarera de la Virgen de la Soledad y nieto de Macario Delgado Prieto, quien fuera presidente de La Congregación. Ha sido directivo de la Real Cofradía del Santo Entierro con su tío Macario. Es cargador de las imágenes del Nazareno de San Frontis y de la Virgen de la Soledad.

La convocatoria de las elecciones de Jesús Nazareno se conoció la noche del jueves, 3 de septiembre, y el plazo de presentación de las candidaturas finaliza a las 10.45 horas del jueves 17 de septiembre, mientras que las votaciones serán el sábado 19 de septiembre en la sede social de la cofradía, coincidiendo con el fin de semana de Fromago.

Comicios

El plazo de presentación de las candidaturas finaliza a las 10.45 horas del jueves 17 de septiembre. Los hermanos y las damas mayores de edad tendrán que votar el sábado 19 de septiembre en la sede social de la cofradía, situada en la calle Viriato de 11.00 a 20.00 horas.

Tienen derecho al voto los hermanos y damas que tengan ese día 18 años, unos 6.000 de los más de 10.000 que integran la cofradía más populosa de la Semana Santa de Zamora. El voto es personal e intransferible, no se puede delegar, y será escrito y secreto. Los cofrades y las damas deberán presentar el DNI para identificarse.