Magia
La historia de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora a través de imágenes
La sala de exposición de la Biblioteca Pública de Zamora alberga una exposición que repasa la existencia de este festival
Más de un centenar de imágenes hacen posible adentrarse y profundizar en la historia y en las vivencias asociadas a la larga trayectoria de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora.
La sala de exposiciones de Biblioteca Pública de Zamora, con la exhibición de la muestra ‘‘Los 32 primeros años. Jornadas Internacionales de Magia de Zamora’, permite conectar con vivencias que se tuvieron y recordar momentos agradables, amenos y hasta divertidos.
A lo largo de la sala pueden contemplarse desde sesiones con bebe, en la actividad bautizada como magia para bebés, las reacciones de los habitantes de los pueblos que también disfrutan de los espectáculos a través de la magia viajera, sin olvidar la magia en hospitales donde los profesionales del ilusionismo arrancan sonrisas a niños y sanitarios o las galas internaciones de magia que alberga edición tras edición el Teatro Principal de Zamora.
Entre las imágenes elegidas pueden contemplarse los artistas que ha pisado el liceo a lo largo de estas tres décadas e incluso a Yu Hojing, campeón mundial de magia que “preparó un efecto especial para las jornadas”, rememoró el director de las jornadas, Paulino Gil.
Origen
“Empezamos con unas galas en el Principal, esto hace 33 años, que eran carnavales. Había interés, pero el gran salto fue en las X jornadas que fue cuando nos atrevimos a traer espectáculos de calle” precisó Gil, alma mater del festival pionero, durante la inauguración de la muestra.
Un capítulo especial merece la pandemia que no impidió la cita de la magia en Zamora. “El bicho no pudo con nosotros, no pudo, aunque tuvimos que adaptarlo todo. Me acuerdo en el teatro que había que guardar una separación y en la magia de calle hicimos unas alfombras” individuales donde se sentaban los asistentes a una distancia. “De esos retos, de alguna manera, sales fortalecido” rememoró.
Récord con baritas
Uno de los hitos de las jornadas correspondió a la consecución del récord Guinness de la XX edición, presente con una serie de instantes acompañadas de una vitrina con una serie de aquellas baritas que se movieron al mismo tiempo durante unos minutos. “Conseguimos entre 2183 personas que estuvieron en la plaza de la Catedral. Tardamos en tener el reconocimiento nueve meses... ¡todo un embarazo!” ironizó Paulino Gil.
El ilusionista y asesor de magos señaló que “es el único Guinness World Récord que hay en la historia de la provincia de Zamora, y es un récord mágico”.
Para el director de las Jornadas, que ha seleccionado personalmente las imágenes exhibidas, lo más importante de las fotografías son las emociones a las que nos trasladan. “Te recuerdan momentos que hemos pasado todos, por eso animo a que venga la gente a ver esos momentos, porque se van a ver reflejados en esas fotos”.
También están presentes en la muestra las actividades promovidas por las Jornadas a lo largo del año como el Maratón de Magia de Cerca, Magia en la Oscuridad, talleres de magia y actividades especiales durante la Navidad.
El director de la Biblioteca Pública, Paco Pardo, compartió que las jornadas son “una de las actividades culturales que concierta a mayor número de zamoranos y que mayor número de zamoranos, de todas las edades, puede disfrutar” y añadió que “la Biblioteca se alegra de poder estar aquí homenajeando todo este festival tan importante para la ciudad”.
XXXIII edición
La muestra “Los 32 primeros años. Jornadas Internacionales de Magia de Zamora”, que puede visitarse hasta el 30 de octubre, supone el prólogo de la nueva edición, la XXXIII, que se celebrarán del 25 de septiembre al 4 de octubre con la participación de 16 ilusionistas procedentes de siete países, de España, México, Venezuela, Perú, Argentina, Inglaterra y Portugal.
Habrá más de 30 funciones en 19 espacios escénicos. Entre las propuestas figuran tres galas Internacionales en el liceo municipal con la participación de Daba y Cielo, Javi Cruz y Anahí, Nacho Samena, Winston Fuenmayor y Joaquín Kotkin, este último artista, conocido como El Mago de la Media Barba, será el encargado de presentar el acto.
A ello se sumarán un total de 16 actuaciones de magia de calle o cuatro sesiones de magia viajera en las localidades de Madridanos, San Cebrián de Castro, Coreses y Castrogonzalo además de otras actividades vinculadas a las distintas modalidades de la programación, la magia en hospitales o con bebés, entre otras muchas propuestas.
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