Tras su paso por Benavente y Toro, el Festival Internacional de Folklore (FIF) de Zamora llega a la capital. Este viernes 4 de septiembre a las 20.30 horas tendrá lugar la ceremonia de inauguración en la plaza de la Catedral.

El sábado 5 de septiembre, un taller de danza en la plaza Sagasta abrirá el programa. A las 13.00 horas está previsto un vermú musical por la zona de pinchos de Los Lobos y, ya por la tarde, a las 20.00 horas, se realizará el desfile previo de los grupos participantes desde la Plaza Mayor hasta la plaza de la Catedral. Por último, a las 20.30 horas se celebrará la gran gala a los pies del templo zamorano.

El domingo 6 de septiembre a las 12.00 horas tendrá lugar la recepción de los grupos en el Ayuntamiento de Zamora y a las 13.00 horas los participantes se volverán a ir de vermú, en este caso por la zona de la Plaza Mayor y la calle Los Herreros.

A las 20.00 horas, tendrá lugar la gala de clausura del festival, organizado por la Asociación Etnográfica Don Sancho.

Festival Internacional de Folklore en Zamora 2026: programa completo de actividades. / Don Sancho

¿De qué países son los grupos participantes de este año?

Los grupos participantes provienen de Senegal, Sicilia, Polonia, Portugal, España y Chile, aunque en este último caso "la agrupación Weliwen abarca dos continentes, ya que además de interpretar bailes tradicionales del país sudamericano representa danzas indígenas de la isla de Pascua, ubicada en Oceanía aunque sea territorio chileno", tal y como explicaron durante la rueda de prensa de presentación del festival.