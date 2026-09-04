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Literatura

El escritor Pedro Simón participa en un club de lectura sobre su última novela en la ciudad

El comunicador compartirá el proceso de creación con los lectores el próximo 25 de septiembre

El periodista y escritor Pedro Simón.

El periodista y escritor Pedro Simón. / Victor Garrido / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

El escritor Pedro Simón participará en un club de lectura sobre su última novela publicada este año por Espasa. El periodista, de raíces zamoranas, compartirá con los lectores el proceso de creación de “Lo inesperado” en una nueva sesión del club de lectura que promueve desde hace varios la librería LER.

La cita será el próximo 25 de septiembre a las 20.00 horas y es imprescindible reservar plaza para poder asistir.

Pedro Simón transforma lo cotidiano en algo extraordinario y fija su atención con gran sensibilidad hacia los problemas sociales y las dinámicas afectivas.

Como periodista ha ganado galardones, como el Premio Ortega y Gasset en 2015 por su serie “La España del despilfarro”, el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al Mejor Periodista del Año en 2016 y el Premio Rey de España de Periodismo en 2021.

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Ha publicado, entre otras novelas, novelas como “Peligro del derrumbe” o la trilogía “Los ingratos”, “Los incomprendidos” y “Los siguientes”.

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