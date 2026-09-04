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Se buscan zamoranos con tiempo libre para ayudar a los demás

Cruz Roja Zamora lanza una campaña para incrementar su número de voluntarios

Voluntaria en acompañamientos y traslados

Voluntaria en acompañamientos y traslados / Cedida

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

“El viaje que te cambia” es el lema elegido por Cruz Roja Zamora para su campaña de captación de nuevos voluntarios para ayudar en los diferentes programas que desarrollan en la provincia. “Acaban las vacaciones de verano, pero hay nuevos viajes que se pueden iniciar sin salir de Zamora”, invitan desde la ONG, que estará este lunes, 7 de septiembre, en la plaza Sagasta, para explicar a todos los interesados, como pueden formar parte de esta comunidad solidaria.

Voluntaria en taller de salud en la España Despoblada

Voluntaria en taller de salud en la España Despoblada / Cedida

Hacer voluntariado en Zamora es “emprender un viaje interior que te cambia la manera de ver la vida y que te lleva a tu mejor versión”, aseguran desde Cruz Roja. Personal y otros voluntarios estarán desde las 11.00 hasta las 13.00 horas en este punto de la capital, donde instalarán su oficina móvil “tech truck” para animar a los zamoranos y zamoranas a probar a hacer voluntariado “y llenar su maleta de experiencias, de amistades, de aprendizajes y de crecimiento personal”, describen.

Sin requisitos ni condiciones

Cualquier persona puede ser voluntaria en Cruz Roja en la provincia. “No importa la edad, su lugar de residencia, sus intereses o habilidades”, aseguran. La organización humanitaria busca con esta iniciativa lograr impulsar el número de personas voluntarias de diferentes perfiles y con un mayor compromiso en el tiempo. “Los proyectos con más necesidad de personas voluntarias son aquellos que dan apoyo a infancia y jóvenes, en acompañamiento y traslados a personas mayores y con problemas de salud, en labores de apoyo en Socorros y Emergencias y en los proyectos que se desarrollan en el ámbito rural y zonas despobladas”, enumeran.

Una voluntaria, en un taller para mayores.

Una voluntaria, en un taller para mayores. / Cedida

En la actualidad, 1.172 personas hacen voluntariado en Cruz Roja en la provincia de Zamora, 767 de ellas en la capital, con un perfil mayoritario de mujer (70%) y una edad media de 44 años. “Aunque la cifra parezca elevada, hay un voluntariado más esporádico y otro con un vínculo más estable, por eso siempre hacen falta más personas que se suban a este viaje y experiencia vital que es el voluntariado”, subrayan desde Cruz Roja en Zamora.

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Para dar el paso y hacerse voluntario tan solo hay que acudir a cualquier oficina de Cruz Roja o solicitar información llamando al número de teléfono 980 52 33 00 o buscando en www2.cruzroja.es/voluntariado.

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