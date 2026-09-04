Adjudicado el nuevo embarcadero de los Tres Árboles, en Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha adjudicado por 73.744 euros a la empresa A Scala la construcción de un nuevo embarcadero en los Tres Árboles, contiguo al actual pantalán situado junto a las instalaciones de la Ciudad Deportiva, pero mucho más grande, de 18 metros de longitud y con dos rampas de acceso al cauce del río.

El espacio donde se ubica el nuevo pantalán está ya consolidado dentro del paseo de “los Tres Árboles”, junto a las instalaciones deportivas municipales, y almacenes de embarcaciones y piraguas. La implantación del pantalán se realizará junto al paseo prácticamente horizontal, situada siguiendo la margen derecha del cauce del Río Duero. La diferencia de nivel entre el paseo y la lámina de agua, es variable en función del caudal del río, si bien, en periodo estival se hace más patente, precisamente en la época en el que la actividad deportiva y lúdica en general aumenta por el buen tiempo.

Zona donde se ubicará el nuevo pantalán muy cerca del actual, más pequeño / Proyecto

Las instalaciones están protegidas frente a posibles inundaciones, ya que los terrenos donde se van a realizar los trabajos están situados dentro de los límites inundables del Río Duero. Por todo ello la elección de este tipo de embarcadero flotante-móvil (similar a los ya existentes, y que han superado por varias crecidas) evitará que se vea dañado en épocas de caudales mayores. No obstante, estas instalaciones serán utilizadas, más intensamente, durante la estación estival coincidiendo estadísticamente con el nivel más bajo del caudal del río Duero, señala el arquitecto redactor del proyecto, Porfirio Domínguez.

La conveniencia de ejecutar el proyecto para la implantación de un nuevo pantalán, se deriva de la necesidad de dotar de más espacio de embarque y desembarque al cauce del río, en la principal zona de acceso para el entrenamiento de deportistas que hacen uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, y así dotar de un acceso más amplio, revalorizando las actividades que todo espacio de estas características merece albergar. Con ello se pretende mejorar el uso de las instalaciones deportivas ya existentes con la ampliación las instalaciones propuestas para mejorar e incentivar la afluencia de personas para la realización de este deporte, por otro lado, puntero y representativo en este municipio, y, así contribuir de alguna manera a la dinamización del entorno, según señala el proyecto.

Estructura

Comprende la colocación de un pantalán flotante de 18 metros de longitud y 2,5 metros de ancho para ampliar la demanda actual, ya que el pantalán existente se ha quedado escaso debido a la demanda. El pantalán está formado por una estructura de módulos flotantes que se colocara sobre la superficie del agua unida a la orilla mediante dos pasarelas de acceso, todo ello con fijación a la orilla y/o muelle mediante bielas articuladas.

Este pantalán flotante de aproximación está pensado para el uso de embarcaciones (piraguas, barcas de remo, etc.), las cuales únicamente permanecen en el agua durante la realización de la navegación, y una vez terminada esta, se procede a su acopio en los almacenes habilitados en las instalaciones de la ciudad deportiva. Por tanto, la única misión del elemento proyectado es la de facilitar la maniobra de embarque y desembarque.

El pavimento (piso) será de madera tropical tipo massaranduba o de composite, que no se pudre, ranurado antideslizante. El material es de fácil limpieza y desinfección y con un mantenimiento nulo, resistente a la intemperie. Se optará por un color marrón oscuro para una mejor integración en el entorno.