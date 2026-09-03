La vuelta al cole coincide en el tiempo con la vuelta al verano en Zamora: 40 grados y alerta amarilla por calor

¿Vuelta al cole? Sí, y también vuelta al verano. Ambos regresos coinciden en el tiempo en Zamora, que vuelve a situarse bajo el foco del calor en el arranque de septiembre. La previsión de la Aemet para la Meseta de Zamora activa el aviso amarillo por altas temperaturas este jueves 3 y el viernes 4, con máximas que escalarán hasta los 37 y 40 grados, respectivamente.

La jornada de este jueves será plenamente soleada, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas muy elevadas desde media mañana. Entre las 6.00 y las 12.00 horas se esperan ya 31 grados, mientras que en la franja central del día, de 12.00 a 18.00 horas, el termómetro subirá hasta los 34 grados. La máxima prevista para la jornada alcanza los 37 grados, con una mínima de 16.

El día más duro llegará el viernes 4, cuando Zamora podrá alcanzar los 40 grados. La madrugada será suave, con 17 grados, pero el calor volverá con fuerza durante la mañana y se mantendrá en valores muy altos durante buena parte del día. La previsión mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas y solo introduce una pequeña probabilidad de lluvia, del 10%, en la franja de 12.00 a 24.00 horas.

El cambio de tiempo se empezará a notar el sábado 5, aunque sin que desaparezca del todo el calor. La máxima seguirá siendo alta, con 37 grados, pero aumentará claramente la inestabilidad. La probabilidad de precipitación será del 20% entre las 00.00 y las 12.00 horas y subirá hasta el 65% entre las 12.00 y las 24.00 horas, tramo en el que la previsión incluye lluvia y tormenta.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

También el domingo 6 se espera un ambiente más inestable, con una probabilidad de lluvia del 45% y temperaturas algo más contenidas: 18 grados de mínima y 35 de máxima. Será, por tanto, el primer día con un alivio más claro tras el pico de calor del viernes.

La semana entrante

La próxima semana comenzará con un descenso progresivo de los termómetros. Aún así, los valores de los mercurios serán altos: el lunes 7 la máxima bajará a 34 grados y el martes 8 se quedará en 33, ya sin probabilidad de lluvia y con cielos más despejados de cara a la vuelta el cole del miércoles, 9 de septiembre, cuando arranca el curso escolar en Zamora para los más pequeños.

La previsión deja así una secuencia clara: dos días de calor intenso y aviso amarillo, especialmente el viernes con hasta 40 grados, y después una transición hacia un tiempo más inestable, con las lluvias más probables durante la tarde y noche del sábado y también durante el domingo.