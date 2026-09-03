Temporada de setas en Zamora: conoce las tarifas en los montes de la provincia y los trucos para conseguir los mejores ejemplares

Detrás de una cesta de níscalos, boletus, senderuelas o setas de cardo hay muchas más curiosidades, normas y rituales de las que parece.

Lo primero que debes saber es que la seta no es “todo el hongo”. En realidad, lo que recogemos es solo la parte visible, una especie de fruto. La parte principal está bajo tierra o dentro de la madera, formada por una red de filamentos llamada micelio. Por eso, aunque la seta se corte o desaparezca, el hongo puede seguir vivo en el suelo esperando las condiciones adecuadas para volver a brotar.

En contra de lo que se suele pensar, las setas no salen simplemente porque el hecho de que haya llovido. Necesitan una combinación concreta de humedad, temperatura, suelo y tiempo. Una lluvia fuerte no garantiza una buena temporada si después llega viento seco, calor excesivo o heladas. Muchas veces, los mejores días llegan después de varios días de humedad suave y temperaturas templadas.

También es falso que todas las setas salgan en otoño. Es la época más popular, pero no la única. Hay especies de primavera, de verano, de otoño e incluso apariciones en invierno si el tiempo acompaña. El Instituto Nacional de Toxicología recuerda que las intoxicaciones son estacionales cuando la climatología favorece la recolección, aunque hoy pueden consultarse casos en cualquier época por setas conservadas mediante congelación o desecación.

Una de las cosas que más sorprende a los principiantes es que el tamaño no siempre significa calidad. Una seta enorme puede estar pasada, agusanada o demasiado blanda. Muchas veces las mejores piezas son medianas, firmes, frescas y sin daños. En setas, como en casi todo lo del campo, más grande no siempre quiere decir mejor.

También conviene desterrar una idea peligrosa: no hay trucos caseros fiables para saber si una seta es venenosa. Ni sirve mirar si la comen los animales, ni fijarse solo en el olor, ni comprobar si ennegrece una moneda ni pensar que al cocerla se elimina el peligro... Las confusiones con especies parecidas son una de las principales causas de intoxicaciones, y las autoridades insisten en que no debe consumirse ninguna seta que no se identifique con total seguridad.

Las tarifas

La recogida de setas en el Parque Micológico Montes del Noroeste Zamorano y en el acotado ZA-50024 Camarzana, Rabanales y otros cuenta con distintas tarifas en función del tipo de recolector, el permiso solicitado y el periodo de validez. La información recuerda, además, un dato importante para los aficionados: un único permiso es válido para el Parque Micológico y el acotado, en formato 2x1.

Las tarifas distinguen entre recolectores locales, vinculados y generales, así como entre permisos de carácter recreativo y comercial. En el caso de los vecinos locales, el permiso comercial de temporada tiene un coste de 15 euros. Para los recolectores vinculados, el permiso recreativo de temporada asciende a 25 euros, mientras que el comercial de temporada cuesta 50 euros.

Para el público general, la tarifa recogida en la imagen corresponde al permiso recreativo de dos días, con un importe de 20 euros. Esta modalidad está pensada para quienes se acercan de forma puntual a recolectar setas y no necesitan un permiso para toda la temporada.

Recolector local : permiso comercial de temporada , 15 euros .

: permiso de , . Recolector vinculado : permiso recreativo de temporada , 25 euros .

: permiso de , . Recolector vinculado : permiso comercial de temporada , 50 euros .

: permiso de , . Recolector general: permiso recreativo de 2 días, 20 euros.

Los permisos para recolectores locales y vinculados se pueden obtener en el ayuntamiento correspondiente y también mediante renovación online. En el caso del permiso general, la información remite a la web www.micocyl.es.

Con este sistema, la campaña micológica queda regulada mediante permisos adaptados al tipo de recolector y al uso previsto, diferenciando entre la recogida recreativa y la comercial, y facilitando que un mismo permiso sirva para los dos espacios incluidos en la tarifa.

Tarifas. / Micocyl

Trucos para encontrar mejores setas

El primer truco es mirar el terreno antes que el suelo. Las setas no aparecen al azar: cada especie tiene sus preferencias. Algunas buscan pinares, otras encinares, robledales, praderas, jarales o zonas de cardos. Conocer el hábitat es mucho más eficaz que caminar sin rumbo mirando solo a los pies.

El segundo es no correr. Los buenos recolectores avanzan despacio, se agachan, miran desde distintos ángulos y vuelven sobre sus pasos. Muchas setas se camuflan entre hojas, agujas de pino, hierba o tierra. A veces se ve una y, al detenerse, aparecen tres más alrededor.

También ayuda observar los bordes. Las zonas de transición —entre monte y pradera, entre sombra y claro, junto a caminos poco transitados o en laderas suaves— pueden ser más productivas que el centro de un terreno aparentemente perfecto.

Otro detalle útil es fijarse en la humedad, pero sin obsesionarse con los charcos. Las mejores piezas suelen aparecer en zonas frescas, con suelo húmedo, pero no necesariamente encharcado. Un exceso de agua puede estropear ejemplares, ablandarlos o acelerar su deterioro.

La hora también importa. Salir temprano permite encontrar ejemplares más frescos y evitar que se deterioren con el calor del día. Además, la luz baja de la mañana ayuda a ver relieves y formas que a pleno sol pueden pasar desapercibidas.

Cómo recogerlas sin estropearlas

Lo ideal es llevar una cesta, no una bolsa de plástico. La cesta permite que las setas respiren y evita que lleguen aplastadas, sudadas o deterioradas. Las recomendaciones oficiales también aconsejan depositarlas en canasto y no en bolsas de plástico.

Conviene recoger solo ejemplares sanos, frescos y completos. Si están muy pasados, blandos, con mal olor o parcialmente descompuestos, mejor dejarlos en el monte. No solo tendrán peor calidad, sino que pueden sentar mal incluso aunque la especie sea comestible.

También es buena práctica limpiar ligeramente la tierra en el momento, sin destrozar el entorno. Así se evita llenar la cesta de barro, hojas y restos que luego ensucian el resto de piezas. Pero sin lavar las setas en el monte ni manipularlas en exceso.

Y una norma básica: no mezclar setas dudosas con setas comestibles.

Consejos finales para una buena cesta Sal después de varios días de humedad, no necesariamente justo después del primer chaparrón.

Busca el hábitat adecuado para cada especie.

Camina despacio y mira alrededor de cada ejemplar encontrado.

Elige piezas firmes, frescas y sanas.

Usa cesta, nunca bolsa de plástico.

No recojas ejemplares pasados, rotos o muy agusanados.

No mezcles setas dudosas con las que sí conoces.

No consumas ninguna seta si no estás completamente seguro de su identificación.

Consulta a expertos o asociaciones micológicas ante cualquier duda.

Guarda algún ejemplar sin cocinar si vas a consumirlas, por si fuera necesario identificarlo en caso de intoxicación.

Curiosidades que casi nadie tiene en cuenta

Las setas pueden cambiar mucho de aspecto según dónde crezcan. Color, tamaño, forma del sombrero o textura pueden variar por la edad, la humedad, el sol o el tipo de suelo. Por eso una foto en una guía o en internet no basta para identificar con seguridad.

Algunas especies salen en los mismos lugares año tras año si el micelio sigue sano y el entorno no se altera. De ahí que muchos seteros guarden sus sitios casi como un secreto familiar.

Otra curiosidad es que la recolección también influye en el futuro del monte. Si se arrasa, se remueve demasiado el suelo o se destruyen ejemplares pequeños, se perjudica el equilibrio del lugar. La buena recolección no consiste en llenar la cesta a cualquier precio, sino en llevarse solo lo que se conoce, se necesita y está en buen estado.

Y la más importante: la seta más bonita no siempre es la mejor. Algunas especies tóxicas pueden tener un aspecto limpio, apetecible e incluso parecido al de setas comestibles. El Instituto Nacional de Toxicología advierte de falsas creencias sobre las setas y señala que solo en la Península Ibérica hay unas 1.500 especies de hongos superiores, de las que alrededor de 100 contienen sustancias tóxicas más o menos potentes.