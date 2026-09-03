Roedores en Zamora asustan a vecinos y niños: "Ratas como gatos"

La presencia de ratas en varios barrios de Zamora como La Horta, casco histórico o San Frontis ha vuelto a generar quejas entre los vecinos. Una zamorana ha llamado la atención en redes sociales sobre esta situación con un mensaje directo: “¿No os habéis fijado en que está Zamora llena de ratas como gatos?". El asunto no es nuevo, aunque no por ello deja de ser una de las quejas más habituales de los vecinos, preocupados por si algún animal accede al interior de las casas.

La crítica coincide en el tiempo con el anuncio del Ayuntamiento de Zamora de la puesta en marcha de la tercera campaña de desratización de 2026, que se desarrollará durante todo este mes de septiembre en la red de alcantarillado público de toda la ciudad.

Según la comunicación municipal, los trabajos serán realizados por el Servicio Municipal de Salud Pública y afectarán a arquetas y colectores públicos del alcantarillado, donde se colocan los bloques de producto raticida utilizados para este tipo de actuaciones.

Isabel Rodríguez

El Ayuntamiento de Zamora recuerda a los vecinos que deben extremar las precauciones durante el desarrollo de la campaña, especialmente en el caso de niños y animales domésticos, para evitar que se acerquen a los productos empleados en la desratización.

La coincidencia entre la queja vecinal y el anuncio municipal vuelve a poner el foco en una cuestión recurrente en la ciudad, especialmente en zonas donde la presencia de roedores resulta más visible para los residentes. La campaña de septiembre será la tercera del año y se aplicará durante todo el mes con el objetivo de actuar sobre la red de alcantarillado, uno de los principales puntos de control de este tipo de plagas urbanas.