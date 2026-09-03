El Museo de Zamora invita a una visita guiada gratuita para explorar su colección de joyas y esculturas
El recorrido tendrá lugar el domingo día 6 de septiembre a las 19.30 horas
El Museo de Zamora impulsa una nueva visita guiada a las instalaciones del centro asentado en el barrio de la Horta el domingo día 6 de septiembre a partir de las 12.30 horas.
El recorrido, gratuito y para el que no es necesario realizar reservar previa, permitirá al visitante descubrir el Tesoro de Arrabalde, una magnífica colección de joyas prerromanas de oro y plata de la Edad del Hierro, varios mosaicos romanos que decoraban las villas señoriales asentadas en la geografía de la provincia, exquisitas esculturas medievales y renacentistas, y una amplia pinacoteca con obras que van desde los siglos XIV al XX sin olvidar escultores locales como Baltasar Lobo o Eduardo Barrón.
Además, la singularidad de la propuesta permite, como cada domingo primero vez mes, en que el público descubra las joyas que alberga el almacén visitable de Santa Lucía, un edificio BIC donde se guardan piezas arqueológicas y artísticas, algunas de ellas gran formato, como estelas romanas, escudos heráldicos sin olvidar diversos elementos arquitectónicos recuperados de edificios históricos desaparecidos de la provincia o piezas localizadas en proyecciones arqueológicas desarrolladas en la provincia.
- Pueblos zamoranos sin bar que quieren volver a tener tirador de cañas por orden municipal: los doce que lo consiguen y los 34 que se quedan a las puertas
- El párroco de Fuentesaúco aprovecharía retiros del campamento 'Como Enanos' para realizar tocamientos a chicos
- González Tejada releva a Pulido al frente de la Guardia Civil de Zamora
- Enlace nupcial de Gabi y Álex
- El teniente Coronel de la Guardia Civil: 'Me voy llorando de Zamora y con tres hijos que se sienten zamoranos
- Investigan a un cura de la Diócesis de Zamora por abusos sexuales a menores
- Abandonada lejos del domicilio conyugal: El marido de una víctima de maltrato la deja en la calle y sin su hijo
- El Ayuntamiento de Zamora no secundará las concentraciones en apoyo a Ceuta