El Museo de Zamora invita a una visita guiada gratuita para explorar su colección de joyas y esculturas

El Museo de Zamora impulsa una nueva visita guiada a las instalaciones del centro asentado en el barrio de la Horta el domingo día 6 de septiembre a partir de las 12.30 horas.

El recorrido, gratuito y para el que no es necesario realizar reservar previa, permitirá al visitante descubrir el Tesoro de Arrabalde, una magnífica colección de joyas prerromanas de oro y plata de la Edad del Hierro, varios mosaicos romanos que decoraban las villas señoriales asentadas en la geografía de la provincia, exquisitas esculturas medievales y renacentistas, y una amplia pinacoteca con obras que van desde los siglos XIV al XX sin olvidar escultores locales como Baltasar Lobo o Eduardo Barrón.

Además, la singularidad de la propuesta permite, como cada domingo primero vez mes, en que el público descubra las joyas que alberga el almacén visitable de Santa Lucía, un edificio BIC donde se guardan piezas arqueológicas y artísticas, algunas de ellas gran formato, como estelas romanas, escudos heráldicos sin olvidar diversos elementos arquitectónicos recuperados de edificios históricos desaparecidos de la provincia o piezas localizadas en proyecciones arqueológicas desarrolladas en la provincia.