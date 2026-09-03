La Junta aprueba la subvención para la apertura a los visitantes de 14 templos de Zamora

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la concesión de subvenciones, por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por un importe total de 425.181 euros, a la docena de diócesis y archidiócesis de la Iglesia titulares de los 382 templos ubicados en Castilla y León que están incluidos en el Programa de Apertura de Monumentos Verano 2026 que se está desarrollando desde el 11 de julio hasta el 6 de septiembre y que facilita el acceso gratuito de los visitantes a los templos que se acogen a este programa estival, 14 de ellos en Zamora.

La diócesis de Zamora ha sido tradicionalmente reacia a entrar en este tipo de programas, si bien en esta última convocatoria sí ha participado y, por tanto, 14 templos de la provincia recibirán subvención para sufragar los gastos que ha supuesto la apertura durante el verano, un periodo de gran afluencia de visitantes, como lo es también la Semana Santa.

Asimismo, el incremento de los visitantes que son atraídos por la realización de estos programas de apertura de iglesias o templos contribuye a la dinamización económica y social de los municipios y de su entorno, mayoritariamente rural.

Las subvenciones, que se conceden a las diócesis de la Iglesia que participan y que cuentan con templos en la Comunidad, están destinadas a financiar la apertura de las iglesias o templos de especial relevancia para facilitar el acceso gratuito de visitantes durante el periodo de verano. El programa financia la disponibilidad de una persona para la apertura de los templos incluidos en la subvención, en los días y horas que se hayan establecido, contribuyendo además a sufragar los gastos de encendido de luces y otros costes indirectos de esta actividad que garanticen la apertura de las iglesias y templos.

Templos de Zamora

En el caso de Zamora, en la ruta de Campos y Páramos, que abarca tres provincias, figura la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari de Villalpando.

En el recorrido de Arribes del Duero y Sayago se han sumado al programa la ermita de San Albín de Fermoselle, y la iglesia de Santa Colomba de esa misma localidad. Igualmente, en Bermillo de Sayago se ha podido visitar la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

En la ruta de la DO Toro se incluye la apertura tanto de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Tagarabuena como de las iglesias de San Julián de los Caballeros y San Juan Bautista de Toro. Además, sin dejar la villa que da nombre a la Denominación de Origen abrirán San Antón Arbas y la de Santa María de la Vega, conocida como la del Cristo de las Batallas.

En Tierra del Vino las propuestas pasan por la iglesia de la Asunción de Morales del Vino o la ermita del Bendito Cristo de esa localidad. Además, se incluye la iglesia de San Félix de El Perdigón.

En la capital la ruta del Románico Zamorano ha incluido este verano dos aperturas gratuitas, la iglesia del Espíritu Santo y la de San Torcuato.

Además de este programa existen otros monumentos abiertos a los visitantes, merced a los convenios entre Obispado, Diputación y Ayuntamiento.