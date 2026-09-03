Huye cuando le dan el alto en la A-11 en la provincia de Valladolid y finalmente es detenido a las afueras de Zamora un conductor sin puntos en el carné

La Guardia Civil ha interceptado en Zamora a un hombre que conducía con el permiso de conducción sin vigenci por la pérdida de todos los puntos y que previamente no había atendido las señales de detención realizadas por una patrulla del Subsector de Tráfico de Valladolid, mientras circulaba por la autovía del Duero (A-11) en dirección a la capital zamorana.

La Central Operativa de Tráfico del Subsector de Zamora recibió el aviso de que el vehículo circulaba a velocidad elevada por la A-11 y que su conductor no atendía las indicaciones de los agentes para que detuviera la marcha.

Los Subsectores de Tráfico de Valladolid y Zamora coordinaron entonces un dispositivo para interceptar el vehículo antes de su entrada en el núcleo urbano y reducir el riesgo para el resto de usuarios de la vía.

Para impedir que el vehículo accediera a la capital se posicionaron patrullas en diferentes salidas y ramales hacia carreteras secundarias consiguiendo encauzar su circulación por la carretera ZA-12 en dirección a la rotonda de Vista Alegre.

En ese punto se estableció un dispositivo integrado por patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, de Seguridad Ciudadana y de la Policía Municipal de Zamora.

Al llegar al lugar, el conductor detuvo finalmente el vehículo y siguió las indicaciones de los agentes sin oponer resistencia.

Tras identificar al conductor y realizar las correspondientes comprobaciones en las bases de datos de la Dirección General de Tráfico, los agentes constataron que tenía declarada la pérdida de vigencia del permiso de conducción por haber agotado la totalidad de los puntos asignados. El conductor fue sometido asimismo a las pruebas para la detección de alcohol, con resultado negativo.

Investigado por delito contra la seguridad vial

Las actuaciones practicadas dieron lugar a la instrucción de las diligencias siendo el conductor investigado por un delito contra la seguridad vial por conducir tras la pérdida de vigencia del permiso por agotamiento total de los puntos.

La Guardia Civil recuerda que conducir un vehículo a motor después de haber perdido la vigencia del permiso por agotamiento de la totalidad de los puntos constituye un delito contra la seguridad vial que puede ser castigada con pena de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Asimismo, todos los conductores están obligados a atender las órdenes y señales de los agentes encargados de la vigilancia y regulación del tráfico. No atender una señal de detención puede generar una situación de riesgo innecesaria para el propio conductor, para los agentes intervinientes y para el resto de usuarios de la vía.

Por ello, ante cualquier indicación policial de parada, la conducta responsable es reducir la velocidad, detener el vehículo en condiciones de seguridad y seguir las instrucciones de los agentes.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana ante cualquier conducta que pueda poner en riesgo la seguridad vial. Para ello, la ciudadanía puede comunicar situaciones que requieran intervención policial a través del teléfono 062 o mediante la aplicación gratuita AlertCops, que permite contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y comunicar incidencias de forma rápida y precisa.