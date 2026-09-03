A una hora del paraíso del queso en Zamora: Fromago se presenta en Madrid

Con la cuenta atrás para la tercera edición de la Feria Internacional del Queso Fromago, que se celebrará en Zamora del 17 al 20 de septiembre, Madrid ha sido la última parada de una intensa serie de presentaciones que comenzaron antes del verano y que ha llevado Fromago a lugares como Málaga, Valladolid, Oviedo o Salamanca, llegando incluso a cruzar la frontera, para invitar a este evento a los vecinos portugueses, con el acto que tuvo lugar en Braganza.

Presentación de la feria del queso Fromago en la Casa de Zamora en Madrid / Lucas Anta

La Casa de Zamora en Madrid, como no podía ser de otra manera, fue el escenario elegido para esta última presentación. Su presidenta, Mariluz Uña, fue la encargada de dar la bienvenida a todos los presentes, entre los que se encontraban representantes de instituciones, entidades colaboradoras, políticos y empresarios. Agradecida por el poder de convocatoria, mostró su orgullo por haber elegido para este acto un lugar “que siempre está tan bien considerado por nuestros paisanos por el trabajo de promoción que realizamos”.

La embajada en Madrid

Tomó la palabra a continuación el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, quien agradeció también la presencia de empresas como Caja Rural, Iberdrola, Cobadu, la Cámara de Comercio o la CEOE, entre otros. “Es todo un honor estar en Madrid, concretamente en la embajada de nuestra provincia, que siempre nos abre las puertas y realiza una gran labor de promoción”, en referencia a la Casa de Zamora, donde se realizó este “broche final” de la iniciativa Camino a Fromago, que ha transportado a este feria a diferentes lugares de promoción “para estrechar lazos y darle el lugar que se merece”, consideró.

Faúndez se apoyó en los datos para dar ese empaque a este evento que acoge la capital cada dos años, con un crecimiento objetivo para esta edición, que contará con 342 expositores, “un 18% de ellos dedicados a productos que maridan con el queso, de carácter gourmet y gran de estas empresas asentadas en el medio rural”, 450 stands comerciales “y tres kilómetros desde La Marina hasta la Catedral, llenando 40.000 metros cuadrados”, añadió.

Todos los objetivos cumplidos

Para el presidente de la Diputación, Fromago ha cumplido ya con todos los objetivos marcados. “Ha llegado a su máximo y, ahora mismo, fruto de esa consolidación, existe hasta lista de espera para poder participar”, aseguró sobre una feria de calle que tiene el doble componente internacional y comercial. “De este último ya se dio buena cuenta durante la anterior edición, pero este año se incrementará con la presencia de 45 importadores que estarán cerrando negocios durante cuatro días”, indicó.

Habiendo llegado a las 300.000 visitas y 170.000 kilos de producto vendidos en 2024, Faúndez aseguró que lograr estas excelentes cifras tiene como “culpables” a las instituciones colaboradoras “pero, sobre todo, a quien está al frente, la Escuela Internacional de Industrias Lácteas”, valoró, para terminar invitando a todos los madrileños a disfrutar de esta feria “que, al menos, hay que visitar una vez en la vida y que se encuentra solo a una hora de aquí”, concluyó.

Feria transversal

Desde Eilza, Sara Fregeneda, calificó Fomago de “feria transversal, puesto que une al mundo ganadero con los consumidores y las industrias del sector”, sumó. Con la esperanza de superar las cifras del pasado año, ya lo han conseguido en el tema de los expositores, que han crecido un 30%, la presidenta del organismo organizador, recordó que a ello puede contribuir un ambicioso programa de actividades, con más de 200, la mayoría de ellas de carácter gratuito. El programa incluye desde 82 catas y degustaciones hasta tres showcooking o cuatro galerías del queso, una más que hace dos años. “Por ellas pasaron 8.000 personas y esperamos, esta vez, superar las 10.000”, aspiró Fregeneda, quien también destacó las cuatro catas que se celebrarán en el atrio de la Catedral de Zamora, para probar, entre otros, los quesos premiados en el World Cheese Awards o los pertenecientes a la DO Queso Zamorano.

A ello hay que sumar más de una veintena de ponencias profesionales y mesas redondas, sin olvidar las actividades infantiles, en las que 1.200 estudiantes de tres a trece años disfrutarán de un programa en el que conocerán más de cerca los entresijos de esta industria e incluso profesiones ya casi olvidadas, vinculadas a la lana, en la plaza del mismo nombre que se ubicará en la feria, donde también habrá tiempo para disfrutar de pasacalles y actuaciones en los escenarios ubicados en el parque del Castillo o la Plaza Mayor.

Será la próxima semana cuando comience la instalación de todos los stands para la feria, por lo que el ambiente de Fromago se comenzará a sentir por las calles de Zamora. “Todo está preparado, tan solo falta que el tiempo nos acompañe, que es lo único que no podemos controlar”, confió.

Apoyo de la Junta

En representación de la Junta de Castilla y León, la vicepresidenta, la zamorana Isabel Blanco, recordó el compromiso del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, con Fromago, ejemplificado en un aumento de la financiación por la administración regional para este año. “Con tres ediciones, esta feria es una de las que más rápido se han consolidado, convirtiéndose en todo un referente nacional gracias al trabajo que hay detrás, por lo que hay que seguir apostando por Zamora nuestros productos”, subrayó.

Y es que Castilla y León es “todo un referente” en el sector lácteo “con más de seis mil personas trabajando en 141 industrias repartidas por la región”, resumió. “Uno de cada tres quesos en España se producen en Castilla y León, con 47.000 toneladas de exportación al año”, añadió. Por ello, consideró que estaba más que argumentado que si había una feria del queso “tenía que ser en Castilla y León y contar, además, con la colaboración de las administraciones y, por supuesto, la Junta de Castilla y León”.

Lejos queda ya esa primera edición en la que las empresas “se apuntaron a última hora. Este año, muchas se han quedado fuera por falta de espacio, llegando a conseguir un crecimiento exponencial, que es la mejor carta de presentación”, aseguró.

Terminó Blanco invitando a los presentes a acudir a Fromago del 17 al 20 de septiembre “no solo por los puestos, las compras y las catas, sino para disfrutar de todas las actividades programadas alrededor del queso y descubrir Zamora, que con esta feria y su Semana Santa se consolida en el panorama nacional e internacional”, concluyó.