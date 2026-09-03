"La gente se queda sin cartas por la falta de personal de Correos en Zamora"

"La falta de trabajadores afecta al servicio, la gente se queda sin cartas, y los pueblos hay carteros que reparten 20 pueblos, 25, y claro, no llegan, es imposible". Lo dice Alberto Apellániz, delegado de CSIF Zamora en Correos, que actuó como portavoz del sindicato en la concentración protagonizada por media docena de personas a las puertas de la oficina principal de Santa Clara.

La movilización respondía a una convocatoria nacional que tiene como finalidad pedir a la empresa que cumpla con los compromisos del acuerdo firmado el 31 de diciembre de 2024. "Estamos aquí para reivindicar la falta de contratación, el incumplimiento del acuerdo marco, la pérdida de empleo, la jornada laboral de 35 horas, y la negociación del nuevo convenio, solicitar el paso de jornadas parciales a completas, las salidas voluntarias de los trabajadores y el rejuvenecimiento de plantilla", resumió Apellániz.

Alberto Apellániz (izquierda) y Rosa María Herrero (derecha). / Victor Garrido / LZA

En Zamora Correos ha perdido 102 puestos de trabajo entre 2010 y 2026, el 40% de una plantilla formada en la actualidad por 158 trabajadores. "No se cubren las bajas, ni liberaciones sindicales, vacaciones, y al final se quedan sin reparto los clientes al final. Ese es el mayor de los problemas" indicó el representante sindical.

En la capital, por ejemplo, de 28 carteros de reparto se ha pasado a 17. Y en oficinas, indicó la presidenta provincial, Rosa María Herrero, el 60% de los trabajadores están a tiempo parcial, cuando después se les pide que amplíen jornada, lo que demuestra que esos puestos se corresponderían con una jornada completa. Son circunstancias que los usuarios desconocen y pagan con los propios empleados cuando sufren problemas en la atención en las oficinas, lo que supone a su vez una presión añadida sobre el personal.

Las movilizaciones se han celebrado en todas las provincias, y continuarán hasta llegar a una gran concentración el día 30 en Madrid, tras la cual no se descarta una convocatoria de huelga en caso de que no sean tenidas en cuenta sus reivindicaciones.

Reivindicaciones

Entre las reivindicaciones figuran las de reforzar la plantilla y recuperar el empleo perdido, implantar las 35 horas semanales, transformar en tiempo completo las más de cuatro mil jornadas parciales, respetar los servicios de conciliación, poner en marcha un plan de rejuvenecimiento, ya que la edad media actual es de 52 años, garantizar condiciones laborales dignas y un servicio postal público de calidad.

En el manifiesto sindical CSIF indica que "la política de contratación de refuerzo, unida a la falta de cobertura de jubilaciones y bajas médicas ha provocado una situación insostenible en los centros de trabajo hasta el punto de que hoy uno de cada tres puestos necesarios no está cubierto". Mientras tanto "se exige a los trabajadores que hagan frente a una carga de trabajo cada vez mayor. No podemos seguir haciendo más con menos".

En cuanto al "abuso de contratación a tiempo parcial", el sindicato explica que "más de cuatro mil trabajadores permanecen en esta situación, con salarios que en muchos casos se sitúan entre los 800 y 900 euros mensuales, sin que Correos les facilite el acceso a una jornada completa. La situación resulta todavía más injustificable cuando la propia empresa necesita que estos trabajadores realicen horas complementarias para hacer frente a la sobrecarga de trabajo".