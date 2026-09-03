Diez días de ilusionismo: Las XXXIII Jornadas Internacionales de Magia reunirán a 16 ilusionistas de siete países

Un total de 16 artistas participarán en las XXXIII Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, que tendrán lugar entre el 25 de septiembre al 4 de octubre.

Ilusionistas procedentes de España, México, Venezuela, Perú, Argentina, Inglaterra y Portugal harán posible más de una treintena de funciones, en las que la magia convive con otras disciplinas como la música, el humor o el teatro, llegarán a los escenarios y las calles de la capital zamorana y de las localidades de Madridanos, San Cebrián de Castro, Coreses y Castrogonzalo.

Programa

La edición contará con un extenso programa de diez días compuesto por tres galas internacionales, 16 actuaciones de magia de calle y cuatro de magia viajera. Un año más, el objetivo de la cita es llegar a todo tipo de público, por lo que la escuela infantil municipal La Aldehuela y la Escuela Infantil Nuestra Señora de la Concha acogerán dos funciones de magia para bebés; en el centro terapéutico de Día Ciudad Jardín se desarrollará magia para recordar y en el centro de Día Zamora con magia para nuestros mayores. Además, hará dos pases de magia para soñar, dirigidos a personas con discapacidad intelectual, tendrán lugar en las dependencias de la Fundación Intras en Morales del Vino y en el Centro de la Hiniesta; y magia en hospitales recalará en el Complejo Asistencial de Zamora.

El programa se completará con los espectáculos “El afilador mágico” y “Charlie magic show", que harán doblete en el Museo Etnográfico de Castilla y León y la Biblioteca Pública de Zamora, respectivamente. Además, el centro cultural situado en la plaza de Claudio Moyano acogerá una muestra de fotografías de las 32 ediciones "muy divulgativa" a partir del 4 de septiembre. "Serán imágenes en gran formato donde muchos vais a veros reflejados", adelantó el director de las jornadas, Paulino Gil.

Espectáculo de magia en la Biblioteca Pública de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

El Teatro Principal será, un año más, el marco para las galas internacionales que contará con las actuaciones de Daba y Cielo, Javi Cruz y Anahí, Nacho Samena, Winston Fuenmayor y Joaquín Kotkin. Este último artista, conocido como el Mago de la media barba será el maestro de ceremonias.

Los pases están a la venta en la web y en la taquilla del liceo municipal a 15 euros hasta el 15 de septiembre y posteriormente a 18 euros.

El alma mater y director de las jornadas, Paulino Gil, señaló que el grueso de los profesionales que actuarán no ha tomado parte en ediciones anteriores, y si regresan lo hacen con espectáculos nuevos como Cliff. El asesor mágico de numerosas actividades mágicas aludió que “la magia no es solamente para niños, es para todas las personas que les gusten las artes escénicas”. También agregó que la cita zamorana fuera pionera porque “en la XX edición apostamos por la magia de calle, cuando las artes de calle en España no están consideradas como ahora”.

Presentación III Jornadas Internacionales de Magia. / Cedida

La directora de la Fundación Siglo, Rebeca Arroyo Otero, que reiteró el compromiso de Cultura con estas propuestas, señaló que “la magia es una categoría única y especial de las artes escénicas y su interés está creciendo paulatinamente dentro de la programación de actividades culturales que ofrece nuestras ciudades y que ligadas a un turismo de ocio atrae a un gran número de visitantes en nuestra comunidad” .

Por su parte la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, ahondó en que el equipo que capitanea Paulino Gil “nos llena las calles, las plazas, los centros de día, las guarderías y el teatro... de magia durante 10 días” y agradeció “habernos hecho a los zamoranos, amantes de la magia y expertos ya en los magos que de nivel”.

El diputado de Deporte, Juan del Canto, agradeció que las jornadas cuenten con espectáculos en cuatro pueblos de la provincia, lo que permitirá que “los niños y mayores de disfrutar de estas jornadas de magia” porque “en los pueblos también nos gusta”.

En representación de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, indicó que las jornadas “son una actividad marcada en el calendario de muchos” y puso en valor el esfuerzo de “presentar un programa tan completo" y añadió que se trata de "una actividad cultural que nos hace olvidarnos del día a día”.