La Cueva del Jazz en Vivo programa una treintena de conciertos hasta fin de año

La Cueva del Jazz en vivo ha programado un total de 35 conciertos con 39 bandas y artistas hasta finales del mes de diciembre.

El escenario de la sala volverá a ser un punto de encuentro para disfrutar de directos de una amplia diversidad de estilos desde rock, blues, indie, rap pasado por la música urbana, punk-rock, flamenco-jazz, música de autor y muchas más propuestas.

En la nueva temporada “tendrán cabida bandas emergentes, grupos en plena proyección y formaciones consolidadas, con artistas locales, nacionales e internacionales que pasarán por nuestro escenario para compartir su música con nosotros” indican

La sala apuesta por ciclo como “Rocking the stage” que permitirá disfrutar de conciertos internacionales de diversos estilos de rock y blues.

Entre las propuestas figuran desde Francia con Leanwolf y Manu Lanvin, desde Alemania con Riot in the attic, desde Suiza con Seraina Telli y desde Holanda con Jo-Jo and The Teeth.

Damantra

Otras formaciones internacionales que pasarán por el escenario de la sala enclavan en el barrio de la Horta corresponden a la legendaria banda británica Nine Below Zero o Damantra un joven grupo promesa francés, de rock psicodélico y de raíces setenteras que supone la banda con la que se abre la temporada el próximo 10 de septiembre a las 21.00 horas con entradas a diez euros, más gastos de gestión de manera anticipada, y 12 euros en taquilla.

Originarios de Toulouse, Damantra cuentan ya con más de 150 conciertos entre Francia y España, y la actuación en Zamora es una de las tres que llevará a cabo en nuestro país.

Último trimestre

En octubre la sala ha previsto 13 actuaciones, entre ellas tributos a Kiss, a Los Suaves o a Extremo Duro, Mala Gestión o Los Saxos del Averno.

En el mes de noviembre, entre los once grupos previstos tocará Mamá Ladilla, Blue Brothers o Inspector Riff, mientras que en diciembre recalarán Los Gandules, varios tributos o, un año más, despidirá el 2026 Ñaco Goñi Blues.