La carrera científica por mejorar el almacenamiento de la energía

La investigación actual sobre los materiales que hay que utilizar para la mejora del futuro de las baterías y el futuro del almacenamiento energético fue la conferencia con la que se inauguró el Congreso de Química Inorgánica y del Estado Sólido, que se celebra estos días en el Campus Viriato de Zamora. Fue el profesor de la Universidad del País Vasco, Teófilo Rojo, quien puso sobre la mesa la situación actual en su charla titulada “Desafíos y perspectivas en materiales para el almacenamiento de energía”.

“En el tema de las baterías, China lleva mucha ventaja, así que la clave está en buscar aquellos nichos en los que la Unión Europea pueda ser competitiva”, comenzó. Y ahí es donde entran en juego los científicos y tecnólogos, centrados en buscar nuevos materiales avanzados “que se transformen en patentes para crear nuestra propia tecnología para competir con los chinos”, explicó. Una tecnología que, lamentablemente, tardará entre diez y veinte años en ponerse en marcha.

Una segunda vida para las baterías

Mientras tanto, es interesante la opción de darle una segunda vida a las baterías, porque todavía tienen capacidad de dar servicio. “Las de los vehículos eléctricos se retiran con un 70 u 80% de capacidad, así que podrían ser utilizadas en otro tipo de tecnologías, como puede ser almacenamiento estacionario. Ahí daríamos vida, por ejemplo, a la España Vaciada, poniendo estos sistemas para que puedan almacenar energía o también con la posibilidad de utilizar esas baterías en vehículos pequeños, como bicicletas o ciclomotores”, argumentó el investigador.

Una de las charlas del Congreso de Química Inorgánica y del Estado Sólido / Lucas Anta

“Eso aporta ahorro y una cierta ventaja económica”, añadió. Son propuestas que, subrayó, “necesitan una clarificación importante desde el punto de vista político, para que orienten a los mercados por dónde tienen que ir y le ayuden con una financiación económica”.

El reciclado de materiales tóxicos presentes en baterías, como el cobalto, también es otra línea de investigación interesante y necesaria, donde ya existen empresas europeas que trabajan en la recuperación de estos metales.

El auge de los supercondensadores

Especial hincapié hizo también el profesor de la Universidad del País Vasco en la tecnología de los supercondensadores, un complemento ideal para las baterías. “Estas tienen una alta densidad de energía y los supercondensadores, de potencia, lo que le otorga una respuesta mucho más rápida. Comparativamente, en términos deportivos, la batería sería como un corredor de maratón y el supercondensador como el atleta de los 100 metros lisos”, ejemplificó. Así, se compensarían entre ellos y mientras la batería tardara en responder, el supercondensador realizaría el trabajo necesario hasta que esta se recuperara para seguir trabajando.

Lejos de ser una aplicación futura, esta técnica ya se utiliza en los tranvías de Sevilla y Zaragoza, donde no existen catenarias. La empresa de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha creado un sistema de almacenamiento con cuatro supercondensadores de doble capa y una batería de litio. “Cuando el tranvía se para en la estación, realiza la carga de manera muy rápida, en cuestión de treinta segundos, que es el tiempo que tienen los viajeros para subir o bajar. Después, ya intervendría la batería con la densidad energética”, detalló sobre el proceso.

Uno de los ponentes del Congreso de Química Inorgánica y del Estado Sólido, durante su charla. / Lucas Anta

Pero estas nuevas vías no solo se desarrollan en el tema de la movilidad, sino que también está habiendo avances ya en el almacenamiento energético. La empresa Naturgy, por ejemplo, va a realizar una instalación de sistemas, en eólica y solar, donde utilizará tanto supercondensadores como baterías. “Todavía está en proyecto, pero ha recibido una buena financiación y verá la luz en un futuro muy próximo”, vaticinó.

Respuesta al apagón

Este tipo de almacenamientos, además, será de gran ayuda “si se produce otro apagón. El que ocurrió en España supuso importantes pérdidas y, con estos nuevos sistemas, se evitaría que la energía se desperdiciara, porque se podría almacenar”, indicó.

Por último, abogó por la necesaria colaboración entre investigadores y tecnólogos para seguir avanzando, “ya que las baterías son un 50% química y otro 50% tecnología”.

Un grado en auge

Este congreso fue inaugurado por el vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos Roco y junto a la plenaria de Teófilo Rojo sobre las baterías, se desarrollaron otras charlas sobre diferentes líneas de investigación centradas en química del estado sólido y química inorgánica, con la participación de alrededor de 80 profesionales de diferentes universidades de España.

Inauguración del Congreso de Química Inorgánica y del Estado Sólido, con el vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos Roco. / Cedida

La catedrática de la USAL Raquel Trujillano, presidenta de la organización de este congreso, aseguró que el interés por la química sigue estando muy presente en la universidad, con alumnos que copan el primer curso de este grado. Sobre las salidas profesionales de estos estudios, Trujillano comenzó por la enseñanza, desde Secundaria hasta FP y universidad, hasta el trabajo en laboratorios de investigación “para preparación de medicamentos, vacunas o catalizadores”, puso como ejemplos. “La química es el futuro. Medicina, baterías, comidas, fertilizantes o descontaminantes dependen de ella”, expresó.

El salón de actos del Campus Viriato de Zamora acogerá este congreso nacional hasta el viernes, con diferentes charlas y ponencias que aportarán los últimos descubrimientos y las vías de investigación actuales alrededor de la química por parte de universidades de toda España.