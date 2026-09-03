Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora: crisis migratoria en CeutaPresentación de Fromago, la feria del queso de Zamora, en MadridIndemnización trabajador interino en ZamoraJornadas de Magia de Zamora
instagramlinkedin

Cultos

Besamanos, procesión y ofrenda floral marcan la celebración de la Virgen de la Concha

La procesión recorrerá las calles del centro hasta la Plaza Mayor, donde se realizará la solemne ofrenda de productos a la patrona

Procesión y ofrenda floral en honor a la Virgen de la Concha del pasado año.

Procesión y ofrenda floral en honor a la Virgen de la Concha del pasado año. / José Luis Fernández / LZA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha ha organizado una serie de actividad honor a la Natividad de su patrona para septiembre.

La hermandad celebra un besamanos a la advocación mariana en la iglesia de San Vicente. El templo permanecerá abierto el 5 de septiembre para recibir a los fieles de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

La jornada dominical acogerá procesión y ofrenda floral y de frutos, uno de los momentos más vistosos y esperados del programa. A las 11.30 horas tendrá lugar la concentración de los grupos y participantes en la plaza del Fresco. A las 12.00 horas se iniciará la salida procesional desde la iglesia de San Vicente. El desfile discurrirá por la cuesta de San Vicente hacia calle de San Torcuato, Benavente para proseguir por Santa Clara hacia Sagasta y Renova, para finalizar concluir en la Plaza Mayor, donde se lleve a cabo la solemne ofrenda floral y la ofrenda de productos a la patrona.

El Día de la Concha, concentrará tres actos principales en la Iglesia de San Vicente. A las 13.30 horas, el Zamora C.F. realizará su tradicional ofrenda ante la patrona de la ciudad, mientras que a las 19.30 horas tendrá lugar el rezo del rosario para media hora más tarde oficiarse la misa mayor con la intervención del prestigioso Coro Sacro Jerónimo Aguado de Zamora.

Noticias relacionadas y más

La Virgen de la Concha, patrona de la ciudad de Zamora, de su ayuntamiento y la Junta pro Semana Santa de Zamora, es una de las devociones marianas más antiguas de España, con una cofradía cuyos orígenes se remontan al año 1072 por iniciativa de doña Urraca. Actualmente, recibe culto en la iglesia de San Vicente, aunque la imagen durante muchos años estuvo en el templo románico de San Antolín de ahí que la imagen se denomine Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pueblos zamoranos sin bar que quieren volver a tener tirador de cañas por orden municipal: los doce que lo consiguen y los 34 que se quedan a las puertas
  2. El párroco de Fuentesaúco aprovecharía retiros del campamento 'Como Enanos' para realizar tocamientos a chicos
  3. González Tejada releva a Pulido al frente de la Guardia Civil de Zamora
  4. Enlace nupcial de Gabi y Álex
  5. El teniente Coronel de la Guardia Civil: 'Me voy llorando de Zamora y con tres hijos que se sienten zamoranos
  6. Investigan a un cura de la Diócesis de Zamora por abusos sexuales a menores
  7. Abandonada lejos del domicilio conyugal: El marido de una víctima de maltrato la deja en la calle y sin su hijo
  8. El Ayuntamiento de Zamora no secundará las concentraciones en apoyo a Ceuta

Besamanos, procesión y ofrenda floral marcan la celebración de la Virgen de la Concha

Besamanos, procesión y ofrenda floral marcan la celebración de la Virgen de la Concha

Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por "abuso de la temporalidad": la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo

Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por "abuso de la temporalidad": la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo

Impacto crítico en las Lagunas de Villafáfila y plazos incumplidos, argumentos para pedir la paralización de las plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela

Impacto crítico en las Lagunas de Villafáfila y plazos incumplidos, argumentos para pedir la paralización de las plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela

Diez días de ilusionismo: Las XXXIII Jornadas Internacionales de Magia reunirán a 16 ilusionistas de siete países

Diez días de ilusionismo: Las XXXIII Jornadas Internacionales de Magia reunirán a 16 ilusionistas de siete países

Roedores en Zamora asustan a vecinos y niños: "Ratas como gatos"

Roedores en Zamora asustan a vecinos y niños: "Ratas como gatos"

La Junta aprueba la subvención para la apertura a los visitantes de 14 templos de Zamora

La Junta aprueba la subvención para la apertura a los visitantes de 14 templos de Zamora

"La gente se queda sin cartas por la falta de personal de Correos en Zamora"

"La gente se queda sin cartas por la falta de personal de Correos en Zamora"

Temporada de setas en Zamora: conoce las tarifas en los montes de la provincia y los trucos para conseguir los mejores ejemplares

Temporada de setas en Zamora: conoce las tarifas en los montes de la provincia y los trucos para conseguir los mejores ejemplares
Tracking Pixel Contents