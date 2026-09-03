Cultos
Besamanos, procesión y ofrenda floral marcan la celebración de la Virgen de la Concha
La procesión recorrerá las calles del centro hasta la Plaza Mayor, donde se realizará la solemne ofrenda de productos a la patrona
La Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha ha organizado una serie de actividad honor a la Natividad de su patrona para septiembre.
La hermandad celebra un besamanos a la advocación mariana en la iglesia de San Vicente. El templo permanecerá abierto el 5 de septiembre para recibir a los fieles de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.
La jornada dominical acogerá procesión y ofrenda floral y de frutos, uno de los momentos más vistosos y esperados del programa. A las 11.30 horas tendrá lugar la concentración de los grupos y participantes en la plaza del Fresco. A las 12.00 horas se iniciará la salida procesional desde la iglesia de San Vicente. El desfile discurrirá por la cuesta de San Vicente hacia calle de San Torcuato, Benavente para proseguir por Santa Clara hacia Sagasta y Renova, para finalizar concluir en la Plaza Mayor, donde se lleve a cabo la solemne ofrenda floral y la ofrenda de productos a la patrona.
El Día de la Concha, concentrará tres actos principales en la Iglesia de San Vicente. A las 13.30 horas, el Zamora C.F. realizará su tradicional ofrenda ante la patrona de la ciudad, mientras que a las 19.30 horas tendrá lugar el rezo del rosario para media hora más tarde oficiarse la misa mayor con la intervención del prestigioso Coro Sacro Jerónimo Aguado de Zamora.
La Virgen de la Concha, patrona de la ciudad de Zamora, de su ayuntamiento y la Junta pro Semana Santa de Zamora, es una de las devociones marianas más antiguas de España, con una cofradía cuyos orígenes se remontan al año 1072 por iniciativa de doña Urraca. Actualmente, recibe culto en la iglesia de San Vicente, aunque la imagen durante muchos años estuvo en el templo románico de San Antolín de ahí que la imagen se denomine Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha.
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