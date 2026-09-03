Antonio Pedrero lleva a Madrid su mirada inseparable de Zamora

Madrid se convierte durante las próximas semanas en el escenario de una de las grandes citas de la trayectoria de Antonio Pedrero.

El pintor y escultor zamorano llega al corazón del parque del Retiro con una exposición antológica que reúne un centenar de obras y recorre más de siete décadas de creación, desde sus primeros trabajos de formación hasta algunas de sus piezas más recientes.

Antonio Pedrero. Antológica 1952-2026 / Lucas Anta

«Antonio Pedrero. Antológica 1952-2026» representa mucho más que una exposición, supone un recorrido vital del artista, maestro de generaciones de zamoranos, que ha plasmado magistralmente la provincia y sus tradiciones. Dibujos, óleos, murales, autorretratos y maquetas escultóricas permiten acercarse a las diferentes etapas por las que ha transitado Pedrero a lo largo de su dilatada trayectoria.

Antonio Pedrero rodeado por Javier Faúndez, Isabel Blanco y Víctor López. / Lucas Anta / LZA

La selección, realizada por el propio artista y su familia con la ayuda de Ángel Luis Esteban y Estudio Mynt, reúne trabajos de distintas épocas y lenguajes con Zamora siempre presente. “Es una elección de obras de diferentes fases de pintura que me ha costado mucho realizar” expresó el artista satisfecho con el resultado de más de 30 meses de trabajo.

Algunas de las obras de la Semana Santa. / Lucas Anta / LZA

Trabajos

Entre las piezas exhibidas aparecen dibujos y pinturas de retratos de compañeros de la Escuela de San Fernando de Madrid, de su familia y sus amigos, una temática que “me ha gustado mucho por la psicología que encierra”.

Algunos de los retratos efectuados por Antonio Pedrero. / Lucas Anta / LZA

Escenas y grabados centrados en la Semana Santa, que tanto representa para él y que ha pintado en miles de ocasiones, dialogan con sus característicos murales como "El teatro y la farándula" que ocupó en el vestíbulo del Arias Gonzalo y habitualmente embellece el Ramos Carrión, el voto de Villalpando o el mítico de La Golondrina, acompañado de bocetos, uno de los grandes ejes de la muestra.

Algunas de las piezas exhibidas. / Lucas Anta / LZA

La Golondrina

“Es una obra emblemática que ensalza el mundo de la restauración, donde pinta desde el mostrador hacia fuera una serie de clientes entre los que está Claudio Rodríguez y que ha sido glosada por Justo Alejo o García Calvo que se ha identificado” explicó en la inauguración el crítico de arte Juan Manuel Bonet.

Antonio Pedrero arropado por políticos y por el crítico de arte Juan Manuel Bonet. / Lucas Anta / LZA

El propio Pedrero calificaba a la Golondrina como “el cuadro de mi vida” y añadía que “quizás no sea el mejor, pero es el más entrañable porque es mi infancia, mi juventud, el homenaje a mi familia, el homenaje a aquella sociedad”.

Antonio Pedrero junto a Higinio Vázquez y Ángel Luis Esteban. / Lucas Anta / LZA

En la sala brillan las escenas centradas en la provincia sus paisajes, en su arquitectura y en sus escenas rurales donde plasma su forma de mirar el territorio desde lo universal a lo particular. “A mí Zamora me ha interesado por la parte de universalidad que tiene y de local también. Esa fusión siempre me ha atraído”, decía el artista que estuvo arropado por muchos artistas zamoranos, como Higinio Vázquez o José Antonio Pérez.

Un hombre observa creaciones del artista. / Lucas Anta / LZA

“Antonio Pedrero practica el canto a lo propio, el ahondar en la meseta sin olvidar los retratos o los cuadros de juventud que son portentosos. Él empezó siendo un niño prodigio aprendiendo en una escuela de San Ildefonso”, guiado por Bedate y José María Fernández Castilviejo, ensalzó Bonet.

De Zamora a Madrid

La relación de Antonio Pedrero con Madrid se remonta a su juventud. Con apenas 14 años abandonó su Zamora natal para proseguir su formación artística en Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Siete décadas más tarde, el artista regresa a Madrid siendo una de las grandes referencias de la pintura contemporánea.

Púbico observa las obras de Antonio Pedrero. / Lucas Anta / LZA

A este respecto la concejala del Distrito de Retiro, Andrea Levy, aludió a que regresa “como primera espada a enseñarnos” su arte, mientras que el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, enfatizó que “Antonio Pedrero es uno de los artistas contemporáneos más importantes que ha dado Zamora” y añadió que “hablar de Antonio Pedrero es hablar de nuestra tierra, es hablar de nuestros pueblos, de nuestros paisajes, de nuestras tradiciones, de nuestras gentes y de esa forma tan particular que tenemos los zamoranos de entender y vivir en nuestro territorio” .

Algunos de los proyectos escultóricos de Antonio Pedrero. / Lucas Anta / LZA

El diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, añadió que “Antonio ha pintado el alma de Zamora, de Sayago, de Aliste o de Sanabria y eso tiene un valor extraordinario”

Esta antológica cuenta con el patrocinio íntegro de la Diputación Provincial de Zamora, en reconocimiento a una trayectoria estrechamente vinculada a la institución de la que llegó a ser becario, y recupera el espíritu de una muestra organizada hace cuatro décadas por la propia institución provincial.

Siguiente escala, Zamora.

La muestra después de su paso por Madrid, está previsto que viaje a Zamora donde se exhibirá una selección en la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión.

Una amplia mirada a la obra de Antonio Pedrero y, por ende a Zamora, a través de una manera muy personal de entender el arte.