Zamora arrancará el curso escolar con 620 docentes interinos

Un total de 620 docentes ejercerán en colegios e institutos de Zamora este curso 2026-2027 como interinos. 188 de ellos, el 30% del total, son maestros y el resto imparten clase en Secundaria, Bachillerato y FP. De esta manera, casi siete de cada diez docentes interinos en la provincia pertenecen a las enseñanzas medias, lo que dificulta una planificación adecuada y prolongada en el tiempo para algunos departamentos de estas etapas educativas, dependiendo demasiado de la temporalidad, ya que son profesionales que no tienen su plaza en el puesto que van a ocupar durante el presente curso.

Zamora y Soria muestran un empate técnico en el profesorado interino, con 620 cada una de las provincias, aunque se cierto que en Soria la mayor presión está en el cuerpo de maestros, con 215 frente a los 188 de Zamora y justo lo contrario sucede con las etapas superiores. Aun así, en ambos casos esta interinidad supone el 7,91% del total de interinos, frente a provincias como Burgos, León y Valladolid, que concentran cerca de la mitad de estos profesionales.

Con 2.267 vacantes de maestros y 5.567 de Secundaria en Castilla y León, por provincias se sitúa en primer lugar Burgos (1.335 vacantes), seguida de León (1.313), Valladolid (1.210), Salamanca (780), Ávila (745), Segovia (744) y Soria (620), además de las otras 620 mencionadas para Zamora. En último lugar estaría Palencia (467).

La cifra más elevadada en quince años

El sindicato CSIF, que ha sacado a la luz estos datos, alerta que Castilla y León comenzará el curso 2026-2027, que arranca para las etapas inferiores el próximo 9 de septiembre, con 7.834 vacantes docentes adjudicadas en régimen de interinidad, lo que supone la cifra más elevada de toda la serie histórica analizada por el sindicado desde el curso 2011-20212. “Son 275 vacantes más que el pasado año y 3.770 más que en aquel primer curso analizado”, detallan. Esta comparativa supone un aumento de nada menos que el 92,8%. “De las plazas adjudicadas, 4.860 son de jornada completa y 2.974 parcial, prácticamente cuatro de cada diez, por lo que el número de vacantes parciales se ha duplicado desde 2011”, añaden.

Los datos corresponden exclusivamente a las vacantes adjudicadas al inicio del curso, así que quedan fuera todavía las sustituciones que se podrán realizar durante los próximos meses, según advierte el sindicato. También recuerda que este será el primer curso completo con adjudicaciones informatizadas de sustituciones durante el periodo escolar, una mejora derivada del acuerdo al que se llegó con la Consejería de Educación el pasado septiembre. “Este sistema debe garantizar mayor transparencia, igualdad y agilidad en la cobertura de las sustituciones”, advierten.

110 plazas libres

Además, CSIF reclama a la Consejería de Educación que facilite información “oficial, completa y desglosada” sobre el resultado de las últimas oposiciones. “en el proceso, se convocaron 1.006 plazas y, según el recuento realizado por el sindicato a partir de los resultados publicados, se habrían cubierto 896, por lo que 110 plazas habrían quedado sin adjudicar”, calculan.

Para este sindicato, estos resultados, unidos al récord de 7.834 vacantes de interinidad al inicio de curso, ponen de manifiesto dos problemas. “Por un lado, Castilla y León continúa lejos del objetivo de reducir la temporalidad estructural por debajo del 8% y, por otra, que el actual modelo de acceso a la función docente no está respondiendo adecuadamente a las necesidades reales del sistema educativo”, detallan.

Viejas reivindicaciones

Por otra parte, seguir avanzando en la equiparación retributiva del profesorado de Castilla y León con el resto de comunidades que cuentan con salarios más elevados sigue siendo una de las principales reivindicaciones del sindicato CSIF de cara al nuevo curso escolar, que considera que los buenos resultados del sistema educativo autonómico debe traducirse en un reconocimiento económico para quienes lo hacen posible. “La excelencia educativa de Castilla y León no puede seguir conviviendo con una brecha salarial respecto a los territorios que mejor retribuyen a su profesorado”, apuntan.

El resto de reivindicaciones son bien sabidas y pasan por una urgente mejorar de atención a la diversidad, reducción de la burocracia docente, aumento del personal de administración y servicios o avanzar en los permisos y licencias para favorecerla conciliación, además de una mejora de las instalaciones en los centros educativos, con actuaciones planificadas en climatización, aislamiento, ventilación y eficiencia energética.