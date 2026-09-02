Rutas turísticas por el patrimonio de la ciudad...en kayak, la alternativa gratuita que pueden disfrutar los zamoranos el fin de semana

Conocer la ciudad en una ruta turística es una alternativa de la que existen múltiples propuestas y a todas ellas se sumará el próximo fin de semana una forma muy original de conocer Zamora: hacerlo desde una piragua recorriendo las aguas del Duero en su tramo urbano.

La propuesta ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Zamora a través de la Concejalía de Deportes, que ha impulsado las rutas gratuitas en kayak por el río para poner en valor el deporte y el patrimonio de la capital zamorana, según ha informado este miércoles el Consistorio en un comunicado.

La iniciativa se ha planteado como una prueba piloto para combinar el turismo cultural, la divulgación ambiental y la actividad física en el entorno del río. Las sesiones se desarrollarán este fin de semana, el sábado día 5 de septiembre en turnos de tarde y el domingo día 6 por la mañana, dirigidas a mayores de 12 años que sepan nadar.

Se trata de rutas guiadas e interpretadas recorriendo el río en esa embarcación. La propuesta busca fomentar el deporte de ocio y la salud entre la ciudadanía, al tiempo que se aprovecha el paisaje cultural y patrimonial de la capital zamorana desde una perspectiva diferente.

El concejal de Deportes, Manuel Alonso, ha explicado que las rutas, concebidas como una prueba piloto para evaluar la respuesta del público de cara a futuras ediciones en temporada estival, tendrán una duración aproximada de hora y media, incluyendo una breve formación previa sobre nociones básicas de paleo y seguridad.

Puentes y aceñas

A lo largo del recorrido náutico, los participantes podrán contemplar elementos emblemáticos de la ciudad como el Puente de Hierro, el Puente de Piedra, las distintas aceñas y la antigua infraestructura ferroviaria del Tren Ruta de la Plata, profundizando en la historia ligada a la industria del agua, según ha detallado Cristina García, de Contarte Zamora. Asimismo, la actividad permitirá divulgar la riqueza de la flora y fauna autóctonas, visibilizando especies que habitan en la orilla del río.

La actividad está dirigida a mayores de 12 años cuya única condición imprescindible es saber nadar y tener ganas de disfrutar del entorno. Por motivos de seguridad, las rutas se realizarán con embarcaciones antivuelco adquiridas recientemente por el Consistorio zamorano y se facilitarán chalecos salvavidas a todos los asistentes.

Horarios y punto de salida

Para este fin de semana se han programado sesiones dobles el sábado día 5, a las 16.30 y 18.30 horas. Y el domingo, día 6, a las 10.30 y 12.30 horas.

Las personas inscritas deberán estar presentes a la hora prevista en el Hangar 5 del Centro de Piragüismo. Las inscripciones se tramitarán de forma gratuita a través de la plataforma apuntame.zamora.es a partir de este jueves 3 de septiembre.

Dado el carácter gratuito de las plazas y para garantizar la máxima participación, el acceso se gestionará por riguroso orden de llegada al punto de encuentro entre los inscritos, dándose paso a la lista de espera en caso de ausencias o retrasos.

En cuanto a las necesidades de vestuario, se aconseja ropa ligera y que se pueda mojar, como bañador, pantalón corto, camiseta, así como escarpines o chanclas, preferiblemente de pie sujeto. Por último, se recomienda protección solar y gafas de sol y ropa para cambiarse cuando concluya una actividad que se concibe como una aventura turística por el agua que permite conocer la ciudad desde una perspectiva diferente.