Renfe asegura que mejorará la oferta comercial de trenes de servicio público como los de Zamora tras ganar 60 millones en 2025

Renfe ha dado a conocer este miércoles su resultado económico de 2025 y ha confirmado que el último ejercicio fue un gran año, ya que la compañía pública ferroviaria volvió a dar beneficios tras cinco anualidades con números rojos. En concreto, el operador ferroviario estatal logró 60,2 millones de euros de beneficios y transportó 531,4 millones de personas, con un crecimiento del 19% en los ingresos por venta de billetes hasta alcanzar los dos mil millones de euros.

Los servicios de Alta Velocidad, incluyendo los internacionales, le reportaron unos ingresos por venta de billetes de 1.469 millones de euros, mientras que los trenes sujetos a Obligaciones de Servicio Público (OSP) alcanzaron unos ingresos por venta de billetes de 532 millones de euros. Este comportamiento permitió multiplicar por más de diez el resultado de Renfe Viajeros, que concluyó el año con un beneficio neto superior a los 70 millones de euros, frente a los 5,4 millones obtenidos en 2024.

Durante el pasado ejercicio, la compañía transportó 531,4 millones de viajeros en sus diferentes servicios ferroviarios.

¿Cómo inciden estos datos globales en Zamora? La compañía ha asegurado que esos números positivos le permitirán tener mayor capacidad para acometer inversiones estratégicas entre las que ha citado expresamente la mejora de la oferta comercial en las relaciones de servicio público, entre las que se encuentra Zamora.

Ampliación de la flota

También la empresa pública de ferrocarriles tiene intención de renovar y ampliar la flota aprovechando esos buenos datos y ambas líneas estratégicas encajan con la demanda de la provincia de contar con un tren madrugador a Madrid tipo Avant como el que existió antes de la pandemia de COVID-19.

Un tren modelo Avril que circula por la línea de Zamora. / José Luis Fernández (Archivo)

De hecho, al referirse a los servicios sujetos a obligaciones de servicio público, como son el caso de los trenes entre Sanabria y Zamora y entre Zamora y Madrid, la compañía precisa que en el último año transportó 492,2 millones de viajeros, al incluir entre esos servicios no solo los abonos Avant como los de Zamora-Madrid, sino también los Media Distancia, los de Ancho Métrico y los Cercanías. La cifra supuso un descenso del 1,2% respecto a los 500,2 millones de viajeros de 2024, algo que atribuye a los cambios introducidos en las medidas de gratuidad y bonificación del transporte público durante el pasado ejercicio.

Aumento de plazas y nuevos servicios y horarios

"A pesar de este ligero ajuste, los servicios públicos continuaron siendo nuestra principal fuente de movilidad", ha subrayado la compañía, que ha agregado que esos trenes se han convertido en "la espina dorsal de la movilidad cotidiana en España" y su estrategia pasa por ofertar nuevos servicios y horarios, aumentar plazas en los corredores con mayor demanda e introducir medidas operativas para reforzar la puntualidad y la fiabilidad del servicio.

Enter los cinco corredores Avant del país con mayor número de pasajeros figura en el primer puesto en 2025 la línea Madrid-Segovia-Valladolid, utilizada por 2,66 millones de personas; seguida de la Madrid-Toledo, con 2,09 millones; la Figueres-Barcelona, con 1,58 millones; la Madrid-Puertollano, con 1,4 millones; y, en quinto lugar, la de Orense-Santiago-La Coruña, con 1,33 millones de viajeros.

Los trenes Avant, una "herramienta de cohesión"

Renfe concluye que la evolución registrada en 2025 refuerza la función de los servicios Avant como "una herramienta de cohesión territorial y desarrollo y, al mismo tiempo, pone de relieve nuestra apuesta por el crecimiento económico como motor de generación de recursos para fomentar una movilidad sostenible y accesible para la ciudadanía".

Ahora solo queda esperar que esa apuesta que sobre el papel hace de los servicios Avant se traduzca en el demandado tren madrugador de Zamora.