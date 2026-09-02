El paro sube en 183 personas en Zamora, lastrado por el fin de temporada turística

El fin de la campaña de verano ha provocado el aumento del paro en la provincia a finales de agosto. De hecho, ha sido el sector servicios el que se lleva el principal impacto del aumento del desempleo, con 170 parados más, frente a un aumento de 22 en construcción, uno en industria y los descensos de cinco en agricultura y otros tantos en el colectivo sin empleo anterior.

En Zamora hay en estos momentos (con la fecha de referencia a 31 de agosto) 7.795 personas en paro que son 183 más de las que había en julio. Un aumento que supone un 2,40%, ligeramente por encima de la media autonómica.

Si se tienen en cuenta los últimos doce meses el saldo arroja resultados más positivos, ya que hay en paro 33 personas menos que en agosto de 2025, lo que supone un caíd caída del 0,42%, frente a un aumento autonómico del 0,15%.

De los 7.795 parados la mayoría son mujeres, 4.611, frente a 3.184 hombres.

El mes se cierra con 4.151 contratos, lo que supone una caída del 18% respecto al mes anterior, pero un aumento del 5,2% con respecto a un año antes. Un alto porcentaje, 1.225 contratos, fueron indefinidos.

Del total de parados casi ocho mil, cobran prestación 5.831. Casi tres mil, concretamente 2.949 perciben la prestación contributiva, otros 2.911 el subsidio y uno la renta activa de inserción. La cuantía media mensual es de 951 euros.

Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, ha aumentado en 111 personas durante el mes de tal forma que la media en agosto fue de 64.231 trabajadores de alta, 111 más que en julio. El régimen general gana 90 afiliados y se sitúa con 46.523, el régimen especial agrario gana 28 y se sitúa en 1.422, y el de empleadas del hogar suma tres hasta colocarse en 647.

Sin embargo, el régimen de autónomos se queda con dos afiliados menos y baja hasta los 12.749. Este es el dato de referencia para conocer la evolución del paro entre los autónomos.

Los autónomos agrarios, incluidos en un régimen especial denominado Seta, también descienden, en siete personas y se sitúa actualmente en 2.889 de media durante el pasado agosto.

España y Castilla y León

El número de desempleados aumentó en agosto en Castilla y León en 2.010 personas, lo que supone un aumento del 2,09% sobre el mes de julio, por encima del 1,92 por ciento de incremento registrado a nivel nacional, donde el paro subió en 44.419 personas hasta los 2,35 millones, la cifra más baja registrada en este mes desde 2007, en el inicio de la crisis financiera. El número de desempleados en la comunidad se situó así en 98.323 personas, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos interanuales, el desempleo en la comunidad subió ligeramente, un 0,15%, dado que en los últimos 12 meses un total de 144 castellanos y leoneses se incorporaron a las listas del paro. A nivel nacional y respecto a agosto de 2025, el parámetro cayó en 70.593 personas, lo que supone un 2,91% menos de desempleo.

Por provincias, todas ellas registraron aumentos respecto al mes precedente. Porcentualmente, donde más subió el paro fue en Burgos, un 4,16%, con 519 personas más y un total de 13.000 parados. Le siguen Segovia, con un 3,36% más, con 145 trabajadores que pasan a engrosar las listas y que totalizan 4.459 personas. En situación similar aumentaron Valladolid, un 2,46%, con 524 más (21.844 en total); Zamora, un 2,4%, con 183 más (7.795 parados de forma global); Palencia, un 2,3%, con 135 más (6.012); y Ávila, un 2,27%, con 171 más (7.718 en total).

Cierran el listado Soria, con un 1,47% más y 38 nuevos parados, hasta un total de 2.630; Salamanca, con un 1,18%, con 180 nuevos y 15.397 desempleados; y León, con un 0,59% y 115 nuevos, con un total de 19.448 personas.